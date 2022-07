Warum ist die IT so wichtig?

Kaum ein Job kommt mittlerweile ohne EDV- oder IT-Kenntnisse aus. Man könnte meinen, dass IT unser aller Leben bestimmt. Wer mit einem Computer umgehen kann, hat die Chance in jedem Unternehmen einen guten Job zu erhalten. Denn in nahezu jeder Branche laufen verschiedene Arbeitsschritte inzwischen digital ab. Da sich Hardware als auch Software jedoch stets und ständig weiterentwickeln, sind Fortbildungen und die Anwendung von gewissen Tools in diesem Rahmen unerlässlich.