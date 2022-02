Wie wichtig sind Fremdsprachen im IT Beruf?

Auf dem Arbeitsmarkt werden IT-Spezialisten mit Fremdsprachenkenntnissen zunehmend nachgefragt. In Großstädten sind die meisten Stellenangebote darauf ausgerichtet, Mitarbeiter mit Sprachkenntnissen zu finden. Englisch ist die beliebteste Sprache, ebenso wie Deutsch, Französisch, Spanisch und seit einiger Zeit auch Chinesisch. Die Wahl der Sprache hängt vom Einsatzgebiet ab.

Fremdsprachenkenntnisse sind nicht nur für IT-Spezialisten, sondern auch für Logistiker, Buchhalter oder Finanzberater, Call-Center Angestellten, Anwälte und Wirtschaftsprüfer von Vorteil.

Stellen mit Sprachanforderungen bieten oft eine höhere Bezahlung

Nicht die allgemeinen Sprachkenntnisse sind wichtig, sondern die Fähigkeit, diese auf berufliche Tätigkeiten anzuwenden. Die Arbeit mit IT-Technologien setzt standardmäßig Fremdsprachenkenntnisse voraus.

Bei der Jobsuche eröffnen Ihnen Fremdsprachenkenntnisse Zugang zu einer breiteren Liste von Jobs mit guter Bezahlung und Karriereperspektiven.

Es wird eine nützliche Ergänzung zu jeder beruflichen Tätigkeit sein. Arbeitgeber lassen solche Spezialisten nicht unbeachtet. Daher können Sie sich intensiv mit Sprachen beschäftigen. Und Hilfe beim Schreiben von Essays hilft dabei. Alleine ist das natürlich schwer zu erreichen. Online-Englischkurse können den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen.

Fremdsprachen für Programmierer und Webentwickler

Im IT-Bereich müssen Sie nicht nur gesprochenes, sondern auch technisches Englisch beherrschen. Es ist notwendig für:

Verständnis der Struktur der Entwicklungsumgebung;

Erstellung technischer Unterlagen;

Arbeit im Zusammenhang mit englischsprachigen Interfaces und Literatur;

Arbeit in internationalen Unternehmen;

Kommunikation zu Fachthemen in Foren;

Besuch internationaler Veranstaltungen (Messen, Konferenzen);

Unterricht im Ausland.

Der Hauptpunkt in der Arbeit von Programmierern ist eine technische Sprachorientierung, es wird empfohlen, die obere Mittelstufe wenigstens zu erreichen.

Bestbezahlte Fremdsprachen im Jahr 2022

Die folgenden sind die gefragtesten Fremdsprachen für Jobs, um bessere Karriereaussichten zu finden und neue Möglichkeiten in der IT-Branche zu erkunden. Sie können Ihnen auch helfen, sich mit der neuen Kultur vertraut zu machen.

1. Englisch

Englisch ist die größte Sprache nach der Anzahl der Sprecher und die dritthäufigste gesprochene Muttersprache weltweit. Es ist die am häufigsten erlernte Zweitsprache und in fast 67 souveränen Ländern entweder Amtssprache oder eine der Amtssprachen.

Es haben mehr Menschen als Zweitsprache gelernt, als es Muttersprachler gibt. Es wird geschätzt, dass es über 2 Milliarden Sprecher des Englischen gibt. Sie können Englisch als Fremdsprache online lernen.

Englisch ist die häufigste gesprochene Sprache im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Irland und Neuseeland. Es ist in einigen Gebieten der Karibik, Afrikas und Südasiens weit verbreitet. Englisch hat sich im Laufe von mehr als 1.400 Jahren entwickelt.

Englisch zu lernen ist unerlässlich, da es Ihnen ermöglicht, mit buchstäblich jedem auf der Welt zu kommunizieren! Es ist eine der bestbezahlten Fremdsprachen der Welt.

Da Englisch in so vielen verschiedenen Ländern gesprochen wird, entscheiden sich Menschen weltweit dafür, Englisch als Zweitsprache zu lernen. Beherrschung des Sprechens und Schreibens in Englisch ist für persönliche und geschäftliche Zwecke unerlässlich.

2. Französisch

Französisch ist eine romanische Sprache mit 80 Millionen Muttersprachlern und über 153 Millionen Nicht-Muttersprachlern. Aufgrund der kolonialen Vergangenheit Frankreichs sprechen außerhalb Frankreichs mehr Menschen diese Sprache als in Frankreich.

Die Leute lernen Französisch zum Vergnügen und fürs Geschäft. Wussten Sie, dass es außerhalb Frankreichs mehr französischsprechende Menschen gibt als in Frankreich?

Frankreichs Kolonialgeschichte spielte eine große Rolle dabei, Französisch zur zweithäufigsten gesprochenen Sprache in Europa zu machen. Es wird auch als Fremdsprache in Schulen in vielen Ländern auf der ganzen Welt unterrichtet.

3. Deutsch

Deutschland hat das höchste BIP in Europa und ist ein weiteres wirtschaftliches Kraftzentrum, in dem Menschen neue Karrieren im IT-Bereich finden. Deutsch ist eine der drei Amtssprachen der Europäischen Union und die häufigste gesprochene Sprache in Europa, insbesondere in Mittel- und Osteuropa.

Deutsch zu lernen hat enorme potenzielle Vorteile, von der Suche nach neuen Jobs bis hin zur Förderung Ihrer Universitätskarriere. Wenn Sie sich für ein Auslandsstudium interessieren, können Sie an jeder öffentlichen Hochschule in Deutschland kostenlos studieren!

Deutsch ist eine der bestbezahlten Fremdsprachen. Es ist auch die als Muttersprache meistgesprochene Sprache Europas. Außerdem ist Deutsch die zweithäufigste verwendete Sprache im Internet.

Ob Sie sich weiterbilden, in Deutschland, der Schweiz oder Österreich arbeiten oder Ihre Beschäftigungsmöglichkeiten in einem Bereich wie Technik oder Automobil verbessern möchten, Deutsch ist die Sprache, die zu lernen ist.

4. Spanisch

Die spanische Sprache hat sich in Europa und Amerika weit verbreitet und ist damit nach Mandarin-Chinesisch die Sprache Nummer eins, die im Jahr 2022 zu lernen ist. Da spanischsprachige Länder zu den führenden in der globalisierten Wirtschaft gehören, sollten Sie diese Gelegenheit nutzen.

Die spanische Kultur, Kunst und Musik haben die spanische Sprache schon immer zu einer beliebten Sprache gemacht.

5. Italienisch

Laut Ethnologue steht Italienisch auf Platz 21 der Liste der häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt. Mit mageren 63 Millionen Muttersprachlern scheint Italienisch die am wenigsten verbreitete Sprache weltweit zu sein; Sie wären jedoch überrascht zu wissen, dass es die am meisten gelernte Sprache der Welt für Kultur und Vergnügen ist.

6. Arabisch

Arabisch ist die offizielle Sprache der 22 Länder, die die Arabische Liga bilden. Weltweit sprechen mehr als 300 Millionen Arabisch, obwohl sie überwiegend in der Region leben, die sich über den Nahen Osten und Nordafrika erstreckt. Es ist auch eine der sechs offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen.

Die arabische Sprache steht an zweiter Stelle unter den bestbezahlten Übersetzungssprachen. Da es die Sprache des größten ölreichen Landes der Welt ist, können Sie mehr Geld verdienen, indem Sie diese Sprache lernen. Auch die Nachfrage nach IT-Spezialisten in arabischen Ländern steigt ständig. Sie können viel Erfolg haben.

Schluss

In der heutigen wettbewerbsorientierten, sich entwickelnden und immer kleiner werdenden Welt gibt es eine exponentielle Nachfrage nach Jobs, die eine Fremdsprache erfordern; Mehrsprachigkeit ist mehr als notwendig geworden. Die Welt entwickelt sich multikultureller denn je. Das ist im IT Bereich auch der Fall.

Ob aus finanzieller oder sozialer Sicht, die Kommunikation in einer Fremdsprache hilft, eine „echte Verbindung“ zu Menschen herzustellen und sorgt für ein besseres Verständnis Ihrer Sprache.

Sie können Ihre Erfolgschancen erhöhen, indem Sie eine zweite Sprache beherrschen. Das Erlernen einer neuen Sprache kann Türen und Ihnen endlose Möglichkeiten öffnen.

Bilder: https://unsplash.com/s/photos/it