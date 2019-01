Weltweiter PC-Markt: Absatz schrumpft im vierten Quartal um 3,7 Prozent

Den vorläufigen Zahlen zufolge, die IDC für den PC-Markt im vierten Quartal vorgelegt hat, schrumpfte der Absatz von Desktops, Notebooks und Workstations gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,7 Prozent auf knapp über 68,1 Millionen Einheiten. Die ursprünglichen Prognosen fielen sogar negativer aus gingen von einem Minus von bis zu 4,7 Prozent aus. Dennoch lieferte das Weihnachtsgeschäft den größten Rückgang in einem Quartal seit dem dritten Vierteljahr 2016.

Die Branche hatte den Marktforschern zufolge im Vorfeld des Dezemberquartals mit Einschränkungen durch Lieferschwierigkeiten bei Prozessoren sowie den drohenden Handelskrieg zwischen China und den USA gerechnet. Im dritten Quartal erhöhten die Hersteller als Folge ihre Lagerbestände, was wiederum in einigen Regionen die Liefermengen im Dezemberquartal nach unten drückte.

Während der PC-Markt in der EMEA-Region erstmals seit sechs Quartalen schrumpfte, stiegen in den USA die Absatzzahlen indes leicht auf 16,7 Millionen Einheiten an, vor allem durch eine hohe Nachfrage nach Business-PCs aufgrund des nahenden Support-Endes für Windows 7. Noch positiver entwickelte sich der japanische Markt, der im vierten Quartal praktisch allen Herstellern Zuwächse bescherte.

Indes verbuchte der asiatisch-pazifische Raum ein Minus im einstelligen Prozentbereich. In China blieb der Markt für Business-PCs vor allem aufgrund der knappen Verfügbarkeit von CPUs hinter den Erwartungen zurück. Zudem wurde der Verbrauchermarkt durch den Handelsstreit mit den USA negativ beeinflusst.

Bei den Herstellern behauptete sich Lenovo erneut vor HP und baute den Vorsprung auf den US-Konkurrenten auf einen Prozentpunkt aus. Während Lenovo seine Verkaufszahlen um 1,3 Prozent auf 16,76 Einheiten steigerte, gingen HPs Absatzzahlen um 3,2 Prozent auf 16,96 Einheiten zurück.

Keine Veränderungen gab es auch auf den weiteren Plätzen. Dell sicherte sich mit 11,26 verkauften PCs einen Anteil von 16,5 Prozent, gefolgt von Apple mit 7,2 Prozent und Acer mit 6,7 Prozent. Alle anderen Hersteller bringen es zusammen auf 21,4 Prozent, 1,8 Punkte weniger als vor einem Jahr. Die Konsolidierung des PC-Markts ist also auch im vierten Quartal vorangeschritten.

Das Jahr 2018 beendete der Markt indes nur mit einem moderaten Minus von 0,4 Prozent. Die Verkaufszahlen reduzierten sich auf 258,5 Millionen Einheiten. Bezogen auf das Jahr 2018 verkaufte HP jedoch mehr PCs als Lenovo – der Abstand schrumpfte aber auf weniger als 30.000 Einheiten.