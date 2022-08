Kunden im E-Commerce wirklich begeistern: So geht’s

Man kann es kaum oft genug wiederholen: In einer Zeit, in der E-Commerce so allgegenwärtig geworden ist, stellt die reine Möglichkeit der Online-Bestellung keine Besonderheit mehr dar. Außerdem sind die meisten Kunden durch die Vorgehensweisen der ganz Großen in der Branche bereits einige Annehmlichkeiten gewohnt. Wer heute seine Zielgruppe wirklich begeistern will, muss deshalb mehr liefern als bloß die von allen erwarteten Standards – und dazu gehört bereits eine extrem schnelle Lieferung mit ausschließlich fair berechneten Liefergebühren.