Die wichtigsten E-Commerce-Trends 2022

E-Commerce ist für viele Unternehmer aus Deutschland heutzutage nicht mehr aus ihrem Geschäftsleben wegzudenken. Der Online-Handel ist zu einer fixen Umsatzgröße geworden. Damit das so bleibt, ist es allerdings auch wichtig, die aktuellen Trends im Auge zu behalten und nach Möglichkeit zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. Im Jahr 2022 sind dabei vor allem die folgenden Entwicklungen zu erkennen.

Dezentralität sorgt für Flexibilität und Dynamik

E-Commerce spielt für Unternehmen im Jahr 2022 nach wie vor eine sehr wichtige Rolle. Die Möglichkeiten des E-Commerce sind dabei heutzutage aber äußerst vielfältig.

Der gute alte Online-Shop hat langsam ausgedient. „Headless Commerce“ lautet das Gebot der Stunde. Deshalb wechseln immer mehr Webseiten-Betreiber von ihrem bisherigen Allround-System zu dezentralen Systemen, die mittels Schnittstellen miteinander verbunden sind und ohne ein bestimmtes Master-System auskommen. Durch die Middleware werden die Daten dabei ohne Umwege ans gewünschte Ziel geleitet.

So können beispielsweise verschiedene Frontend-Anwendungen wie etwa eine Smartwatch App oder auch ein Webshop flexibel mit verschiedenen Systemen wie CMS und ERP verbunden werden, die entsprechende Daten und Funktionalitäten bereitstellen.

Social Commerce bietet neue Interaktionsformen

Die Corona-Pandemie und damit verbunden die Lockdowns haben in den Konsumenten die Sehnsucht erweckt, wieder vermehrt in stationären Geschäften einzukaufen. Nichtsdestotrotz halten sie sich über Trends und Neuigkeiten vor allem in den sozialen Medien aktuell.

Für Unternehmer heißt das, diesen Spagat möglichst gut hinzubekommen. Der Weg dorthin führt über eine Omnichannel-Strategie, in die sowohl alle möglichen Kommunikations- und Informationskanäle auf der einen Seite als auch alle potenziellen Verkaufskanäle auf der anderen Seite effizient miteinander verbunden werden.

Bei der Kommunikation sollte dabei keineswegs auf gute alte Werkzeuge wie den eigenen Newsletter verzichtet werden. Bei diesem gilt es jedoch, alle Möglichkeiten zu nutzen, diesen weitestgehend zu individualisieren.

Bewegtbilder erhöhen die Kaufbereitschaft

Niemand will sich heute mehr durch die Texte und Bilder eines langweiligen Online-Shops quälen. Interaktivität ist gefragt. Dazu zählen vor allem Videos, die das Einkaufserlebnis deutlich aufpeppen.

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Deshalb lohnt es sich auch, für die Erstellung der Videos eine professionelle Kreativ-Agentur zu beauftragen und sich so von seinen Mitbewerbern abzuheben.

Gute Videos sind in der Lage, eine emotionale Bindung zu seiner eigenen Zielgruppe aufzubauen. Wichtig ist dabei vor allem, eine gute Story zu erzählen, die Emotionen hervorruft.

Das Erfolgsgeheimnis dabei ist es, die ersten Sekunden richtig zu nutzen. Wer seine Seher heutzutage nicht innerhalb der ersten acht Sekunden catcht, hat sie verloren. Wer es aber schafft, verdoppelt laut Studien damit jedoch die Kaufbereitschaft.

Bild 1: https://pixabay.com/de/illustrations/e-commerce-online-einkaufen-3082813/

Bild 1: https://pixabay.com/de/illustrations/facebook-mauszeiger-logo-3273272/