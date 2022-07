Bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten: Das SEPA-Verfahren in Europa

Seit dem 1. Februar 2014 existiert in Europa das SEPA-Verfahren, welches die zuvor genutzten Überweisungs- und Lastschriftverfahren in Ländern der Europäischen Union ersetzt hat. Parallel zu den EU-Ländern sind auch Norwegen, die Schweiz, Island, Liechtenstein und Monaco an das Single Euro Payments Area System angeschlossen. Die wohl größte Auffälligkeit für Verbraucher: Der Wegfall von Kontonummer und Bankleitzahl und der Ersatz durch die IBAN.