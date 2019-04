Public Cloud Services wachsen 2019 laut Gartner-Umfrage um 17,5 Prozent

Der Umsatz steigt gegenüber 2018 von 182,4 Milliarden Dollar auf 214,3 Milliarden Dollar. Infrastructure as a Service wird das am schnellsten wachsende Marktsegment wird mit einem Anstieg von 27,5 Prozent sein.

Der weltweite Markt für Public Cloud Services 2019 wird laut Gartner um 17,5 Prozent auf insgesamt 214,3 Milliarden Dollar wachsen. 2018 waren es noch 182,4 Milliarden Dollar. Infrastructure as a Service (IaaS) wird das am schnellsten wachsende Marktsegment sein. Es wird 2019 voraussichtlich um 27,5 Prozent auf 38,9 Milliarden Dollar wachsen. Hier waren es 30,5 Milliarden Dollar im Jahr 2018. Die zweithöchste Wachstumsrate von 21,8 Prozent wird durch Cloud Application Infrastructure Services oder Platform as a Service (PaaS) erreicht.

“Cloud Services erschüttern die Branche definitiv”, sagt Sid Nag, Research Vice President bei Gartner. “Wir kennen heute keinen Anbieter oder Dienstleister, dessen Geschäftsmodellangebote und Umsatzwachstum nicht durch die zunehmende Anwendung von Cloud-First-Strategien in Unternehmen beeinflusst werden. Was wir jetzt sehen, ist jedoch nur der Anfang. Bis 2022 prognostiziert Gartner die Marktgröße und das Wachstum der Cloud-Services-Branche auf fast das Dreifache des Wachstums der gesamten IT-Services.”

Mehr als ein Drittel der Unternehmen sehen Cloud-Investitionen als eine der drei wichtigsten Investitionsprioritäten laut aktuellen Gartner-Umfragen. Das wirkst sich auf die Marktangebote aus. Gartner geht davon aus, dass bis Ende 2019 mehr als 30 Prozent der neuen Softwareinvestitionen von Technologieanbietern von Cloud First auf Cloud Only umgestellt werden. Das bedeutet, dass der lizenzbasierte Softwarekonsum weiter sinken wird, während SaaS und subskriptionsbasierte Cloud-Verbrauchsmodelle weiter steigen.

“Unternehmen benötigen Cloud-basierte Dienste, um in die Public Clouds einzusteigen und ihren Betrieb zu transformieren, wenn sie Public Cloud-Dienste einführen”, sagte Herr Nag. Derzeit werden fast 19 Prozent der Cloud-Budgets für Cloud-Services wie Cloud Consulting, Implementierung, Migration und Managed Services ausgegeben, und Gartner erwartet, dass diese Quote bis 2022 auf 28 Prozent steigen wird.

“Da sich die Cloud in den meisten Unternehmen immer mehr durchsetzt, müssen sich Technologie-Produktmanager für Cloud-basierte Serviceangebote auf die Bereitstellung von Lösungen konzentrieren, die Erfahrung und Ausführung mit den Angeboten von Hyper-Scale-Anbietern kombinieren”, sagte Herr Nag. “Dieser ergänzende Ansatz wird sowohl die Transformation als auch die Optimierung der Infrastruktur und des Betriebs einer Organisation vorantreiben.”