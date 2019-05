Flowground: Neue Integrations-Plattform der Telekom vernetzt IT-Anwendungen

Um ihre Kunden bei der digitalen Transformation zu unterstützen, hat die Deutsche Telekom flowground entwickelt. Die Plattform soll als Daten-Integrations-Schicht Applikationen miteinander verbinden, die sonst nicht miteinander „reden“ würden. Über 1.000 sofort nutzbare Konnektoren für die gängigsten Software-Anwendungen stehen zur Verfügung, so beispielsweise die eCommerce Plattform Magento Outlook oder die CRM-Lösung Salesforce.

Mit den Konnektoren werden Cloud-Lösungen (SaaS) untereinander oder mit bestehenden IT-Systemen im Unternehmen zu einem Daten-Flow verbunden. Die Bereitstellung der Konnektoren erfolgt Open Source. Entwickler sollen sie auf ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können. Oder sie können eigene Konnektoren entwickeln und auf der Plattform bereitstellen. Ist die Software über einen Konnektor mit der Plattform verbunden, lassen sich daraus Integration Flows erstellen. So soll ein Datenaustausch über Systeme hinweg automatisiert und ohne Medienbrüche stattfinden.

Der Einsatz von flowground reduziere Programmier-Aufwände und Projektlaufzeiten erheblich, so das Unternehmen. Systemintegratoren sind nicht auf ein herstellergebundenes Integrationstool festlegt. Sie können durch die Open Source basierte API-Konnektivität das globale Angebot an SaaS-Lösungen nutzen. Der Code von Flows ist replizierbar. Jede Verbindung muss nur einmal hergestellt werden. So soll der Aufwand für die Programmierung stark reduziert werden und die Integration günstiger und schneller gelingen.

In der Pilotphase setzen IT-Partner der Telekom bereits erste Projekte erfolgreich auf der Plattform um. Die Telekom automatisiert mit flowground auch eigene Prozesse. So hat sie im technischen Support für ihre Cloud-Anwendungen beispielsweise unterschiedliche Ticketing-Systeme miteinander verbunden. Auch bei der Integration von Daten aus der IoT-Plattform der Telekom in die Bestandssysteme der Kunden kam flowground zum Einsatz.

Die flowground-Plattform wird nach den hohen Sicherheitsstandards der Telekom entwickelt und betrieben. Die Verarbeitung der Integration Flows und der Datenaustausch zwischen den verbundenen Applikationen innerhalb der Plattform erfolgt in sicheren Rechenzentren der Telekom in Deutschland, wie der Konzern erklärt.