SolarWinds IT Trends Report 2019

SolarWindshat heute die Ergebnisse des Berichts „IT Trends Report 2019: Skills for Tech Pros of Tomorrow“ (Das Know-how der Technikexperten von morgen) veröffentlicht. Der jährliche Bericht befasst sich dieses Jahr mit dem aktuellen Kenntnis- und Karriereentwicklungsstand von Technikexperten – dazu gehören neben sämtlichen Personen, die lokal betriebene oder Public/Private-Cloud-Infrastrukturen, hybride IT-Umgebungen oder SaaS-basierte Anwendungen verwalten, auch Managed Service Provider (MSP) und Managed Security Service Provider (MSSP). Wie aus dem Bericht hervorgeht, sind diese Technikexperten heute einerseits weiterhin in hybriden IT-Umgebungen unterwegs, nehmen jedoch andererseits zunehmend aufkommende Technologien ins Visier.

Innerhalb der letzten 12 Monate haben sich deutsche Technikexperten insbesondere auf Systeme und Infrastruktur, das Netzwerkmanagement sowie auf die Entwicklung von Fähigkeiten in Zusammenhang mit hybriden IT-Umgebungen konzentriert. Mit Blick auf die nächsten drei bis fünf Jahre sind sie in erster Linie darauf bedacht, Kenntnisse in puncto Sicherheitsmanagement und hybride IT, wie auch Data Science und Analytik, sowie Infrastrukturmanagement zu entwickeln. Der Großteil aller befragten Technikexperten (76 Prozent) meint jedoch zukünftig nicht in der Lage zu sein, effektiv mit innovativen Entwicklungen Schritt zu halten, wenn sich Zeit- und Budgetbeschränkungen nicht verbessern. Diese Umstände setzen Unternehmen letztlich dem Risiko aus, Leistungseinbußen zu erleiden und ihren Wettbewerbsvorteil zu verlieren. Aus diesem Grund sind Kompetenz- und Karriereentwicklung für Technikexperten zurzeit von zentraler Bedeutung.

„Aktuelle Erfahrungen zeigen, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Technologie und Unternehmensperformance besteht“, so Joe Kim, Executive Vice President und Global Chief Technology Officer bei SolarWinds. „Die Ergebnisse des diesjährigen IT Trends Report verdeutlichen, dass Unternehmen sich noch stärker auf Weiterbildungsmaßnahmen für diejenigen Mitarbeiter konzentrieren müssen, die für die Verwaltung und Einführung innovativer Geschäftstechnologien zuständig sind. Indem alltägliche Hindernisse abgeschafft, passende Technologien und Verwaltungstools bereitgestellt und IT-Budgets gezielt für die Kompetenz- und Karriereförderung eingesetzt werden, können Technikexperten besser auf die Zukunft vorbereitet werden und so einen entscheidenden Beitrag zur Umsatzsteigerung leisten.“

„Die Ergebnisse entsprechen unserer Überzeugung, dass sich die dringendsten Herausforderungen, bei deren Bewältigung wir Technikexperten unterstützen sollten, aus hybriden IT-Umgebungen ergeben. Das gilt für Technikexperten jeder Art, unabhängig davon, ob sie lokal betriebene Lösungen, hybride Infrastrukturen oder SaaS-basierte Anwendungen verwalten oder MSPs sind“, fügt Kim hinzu. „SolarWinds wird diesen Umständen seit jeher durch eine enge Zusammenarbeit mit Technikexperten aus allen IT-Bereichen gerecht, und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Wir haben es uns zur Mission gemacht, den Bedürfnissen unserer Kunden nachzukommen und ihnen angesichts sich stetig weiterentwickelnder Geschäftstechnologien die Arbeit zu erleichtern.“