Oki verschenkt ein Jahr Schwarzweiß-Druck für bestimmte Farbdrucker und MFPs

Die Promo-Aktion gilt für die A4-Farbdrucker C612n/dn und C712n/dn, die A3-Farbdrucker der C800-Serie sowie die Multifunktionsdrucker der MC800-Serie von OKI. Jedes für dieses Angebot qualifizierte System aus dem Portfolio an LED-Farb- und Multifunktionsdruckern von OKI unterstützt soll Unternehmen dabei unterstützen, Vertriebs- und Marketingmaterialien kostengünstig und hausintern in professioneller Qualität zu erstellen.

Die Farb- und Multifunktionsdrucker sind laut Hersteller für den Druck von Visitenkarten, Postern, Flyern, Verkaufsschildern und anderer Werbematerialien auf einer großen Bandbreite an unterschiedlichen Druckmedien geeignet.

Die Kombination aus digitaler LED-Technologie und geradem Papiereinzug bei den OKI Hochleistungsfarbdruckern soll es Anwendern bietet Anwendern die Möglichkeit großformatige Beschilderungen inklusive Farbbanner bis zu einer Länge von 1,32 Meter ohne den Einsatz von separaten Spezialdruckern oder Schneidewerkzeugen zu erstellen.

„Unsere leistungsstarken digitalen LED-Farb- und Multifunktionsdrucker bieten zahlreiche Möglichkeiten für Unternehmen, die ihre Druckoptionen hausintern erweitern wollen. Zur Kundengewinnung lassen sich inhouse und zeitsparend attraktive, kostengünstige Werbemaßnahmen erstellen und der Umsatz steigern“, so Kay Stucks, Senior Marketing Manager Central Region bei OK. „Mit unseren leistungsstarken Farbdruckern und -MFPs können Kunden die Qualität ihrer gedruckten Unternehmensmaterialien auf ein ganz neues Niveau heben und dabei gleichzeitig Kosten sparen. Parallel profitieren sie ein Jahr lang von kostenlosem Schwarzweiß-Druck und gratis Bannerpapier und können so auch den einzigartigen Bannerdruck von OKI testen.“

Toner und Bannerpapier müssen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum als Einzelforderung bei einem OKI Fachhandelspartner angefragt werden. Eine Forderung pro Rechnung. Die Kosten für den Toner und das Bannerpapier können über ein Online-Formular zurückvergütet werden. Der kostenlose Toner ist voraussichtlich für ein Jahr ausreichend, basierend auf einem durchschnittlichen monatlichen Druckvolumen. Angebot ist gültig für ausgewählte Farbmodelle, die zwischen dem 7. Januar 2019 und dem 31. März 2019 erworben wurden, solange der Vorrat reicht. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die detaillierten Informationen finden interessierte Anwender unter .