E-Mail Kaltakquise funktioniert nicht? Dann haben Sie noch nicht hiervon gehört

E-Mail Kaltakquise ist ein viel diskutiertes Thema. Einerseits wird der Akquise-Kanal oft als überlaufen und nicht zielführend beschrieben. Andererseits gibt es Datenschutz-Bedenken, gerade in Deutschland. Doch ein neues System scheint diese Hürden aufzulösen und Ergebnisse zu erzielen, die sonst nicht möglich waren. Und das bei minimalem Zeiteinsatz und geringen Kosten.

Zugegeben – die Kaltakquise ist ein hartes Pflaster: Gar keine Reaktion oder Aussagen wie „Keine Zeit, kein Bedarf, kein Budget“ sind an der Tagesordnung. Hinzu kommt die Unsicherheit: Was ist eigentlich bei der Kaltakquise verboten und was ist erlaubt?

Kein Wunder, dass Vertriebsteams die „kalte” Neukunden-Ansprache oft als große Herausforderung betrachten. Ganz ohne Kaltakquise geht es aber auch nicht. Sich auf Bestandskunden oder nicht kalkulierbare Kontakt-Anfragen zu verlassen, bedeutet wirtschaftliche Unsicherheit ohne planbare Neukunden-Pipeline. Gerade hier gewinnt ein neues, voll-automatisiertes E-Mail System in Deutschland an Popularität.

Das Ergebnis des intelligenten E-Mail Systems:

Das E-Mail-System läuft im Hintergrund und braucht kaum manuelle Arbeit. Täglich werden bis zu 200 qualifizierte Interessenten kontaktiert. Und das ganze mit einem persönlichen & relevanten Anschreiben. Dies erzielt durchschnittlich positive Antwortraten von zwischen 5-10%. Das System ist eine Kombination von verschiedenen Softwareprogrammen und deren Zusammenführung in Automatisierungs-Tools. Somit geht es hier nicht um eine neue Software, sondern um die optimale Nutzung der bestehenden.

Warum lohnt sich ein solches System?

Die Softwarekosten betragen ca. 330€. Die Gesamtkosten für die Software mögen Ihnen für ein E-Mail System eventuell viel vorkommen. Folgende Rechnung wird hierfür angeführt: 3000 Leads pro Monat werden kontaktiert. Wenn davon 1%, also 30 Personen einem Verkaufsgespräch zustimmen, haben Sie 1-2 Gespräche pro Tag. Bei einer Abschlussrate von 25% würden Sie also pro Monat ca. 5 neue Kunden durch das System gewinnen.

Dieses System zahlt sich somit bei korrektem Einsatz in großem Maße aus.

Praxiserprobte Ergebnisse bestätigen den Erfolg

Die Wirksamkeit des Systems zeigt sich in den beeindruckenden Ergebnissen verschiedener Unternehmen. So konnte beispielsweise bei der Review-Management-Software Opinstar eine Antwortrate von 26,9% erzielt werden, wobei 13,7% der Kontakte bereits in der ersten Woche zu positiven Geschäftsgesprächen führten. Bei einer etablierten Google Ads Agentur ermöglichte das System eine präzise Zielgruppenansprache von Unternehmen mit aktivem Google Ads-Budget – ein entscheidender Vorteil gegenüber herkömmlichen Ansätzen.

Die Kernkomponenten des neuen E-Mail Systems

Das System basiert auf vier essentiellen Säulen, die in ihrer Kombination den außergewöhnlichen Erfolg ermöglichen:

Professionelle E-Mail-Infrastruktur: Das Fundament des Systems bildet eine durchdachte E-Mail-Architektur, die maximale Zustellraten gewährleistet – ein oft übersehener, aber entscheidender Erfolgsfaktor.

Intelligentes Lead-Sourcing: Ein automatisierter Prozess identifiziert potenzielle Kunden anhand präziser Kriterien, wodurch nur relevante Kontakte in die Datenbank aufgenommen werden.

Fortschrittliche Lead-Filterung: Innovative Filtermechanismen ermöglichen eine granulare Qualifizierung der Kontakte, was die Trefferquote erheblich steigert. Z.B. werden nur Unternehmen kontaktiert, die eine ausgewählte Software verwenden, gerade nach einem Mitarbeiter suchen oder sich im Funding befinden.

Automatisierte Personalisierung: Das System erstellt individuelle, relevante Ansprachen für jeden Kontakt – der Schlüssel zu überdurchschnittlichen Antwortraten.

Der Weg zum eigenen System

Die System-Agentur Clevermation, die diese Methode in Deutschland etabliert hat, stellt interessierten Unternehmen eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verfügung. Diese kostenlose Dokumentation enthält nicht nur theoretische Grundlagen, sondern auch praktische Videoanleitungen für die Implementierung.

Die vollständige Anleitung können Sie hier abrufen: Hier klicken

Professionelle Umsetzung mit Expertenwissen

Während einige Unternehmen das System eigenständig implementieren, entscheiden sich viele für eine professionelle Umsetzung durch Experten. Clevermation hat sich als Pionier dieser Methode auf die Implementierung dieser Systeme spezialisiert.

Aufgrund der intensiven Betreuung und des hohen Qualitätsanspruchs jedes Projekts werden für dieses Jahr nur noch drei Plätze für dieses System vergeben. Auch für das kommende Jahr wird mit einer schnellen Auslastung gerechnet.

Falls Sie mit noch dieses Jahr mit dem neuen Akquise-System starten möchten, klicken Sie hier für mehr Informationen.