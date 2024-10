Builtforbest – Maßgeschneidertes Gesundheitscoaching für nachhaltige Ergebnisse auf Basis innovativer Gesundheitsanalysen

Aitken M et al. (2019, Januar). The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023. IQVIA Institute for Human Data Science. https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports-and-publications/reports/the-global-use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023, letzter Zugriff: 01.09.2024