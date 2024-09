AI Week Frankfurt 2024: Die Zukunft der Künstlichen Intelligenz erleben

Frankfurt am Main, 1. Oktober 2024 – Der AI Hub Frankfurt freut sich, die zweite Ausgabeder AI Week Frankfurt anzukündigen, die vom 21. bis 25. Oktober 2024 im Herzen von Frankfurt stattfindet. Nach dem großen Erfolg im Jahr 2023, bei dem über 1000 Besucher und mehr als 200 Unternehmen aus der ganzen Welt teilnahmen, wird die AI Week 2024 noch größer und innovativer.

Eröffnung der AI Week durch die Stephanie Wüst Stadträtin, Dezernentin für Wirtschaft, Recht und Stadtmarketing am 21.10.2024 um 18:00 Uhr.

Highlights der AI Week Frankfurt 2024

Datum: 21. bis 25. Oktober 2024

Ort: SPARK STAGES, Frankfurt am Main

Erwartete Teilnehmerzahl: Über 2000 Besucher aus verschiedenen Branchen

Veranstaltungen: Keynotes, Podiumsdiskussionen, Workshops, Ausstellungen

Mehr Info: AI Hub Frankfurt

Programmübersicht

Tag 1: 21. Oktober – Cross Industry Day

Die Eröffnung der AI Week 2024 wird mit einem Tag für branchenübergreifende Themen rund um Künstliche Intelligenz, wie KI in Marketing und HR, beginnen. Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich mit Fachleuten aus verschiedenen Sektoren zu vernetzen und die neuesten Entwicklungen und Best Practices auszutauschen.

Tag 2: 22. Oktober – AI in Mobility & Logistics

Dieser Tag widmet sich der Anwendung von KI im Bereich Mobilität und Logistik. Branchenführer diskutieren die Rolle von KI in Transport, Luftfahrt und Logistik und teilen ihre Erkenntnisse in Keynotes und Panel Diskussionen.

Tag 3: 23. Oktober – AI in Science & Technology

Im Fokus stehen die Einsatzmöglichkeiten von KI in Wissenschaft und Technologie, einschließlich Pharma, Gesundheitswesen und Elektronik. Experten teilen praxisnahe Anwendungsbeispiele und neueste Forschungsergebnisse.

Tag 4: 24. Oktober – AI in Finance, Banking and Insurance

Frankfurt als Finanzmetropole bietet die perfekte Bühne für Diskussionen über die transformative Kraft der KI im Finanzwesen. Use Cases aus Investment, Banking und Versicherung werden präsentiert und diskutiert.

Tag 5: 25. Oktober – AI Start-up & Investors Day

Der letzte Tag konzentriert sich auf Innovation und Investitionen. Start-ups präsentieren ihre innovativen Ideen vor potenziellen Investoren und Experten. Der Tag endet mit einer festlichen Closing Party, die den perfekten Abschluss für eine inspirierende Woche bildet.

Veranstaltungsort

Die AI Week 2024 wird im SPARK STAGES, einer hochmodernen Event- und

Coworking-Location im Herzen von Frankfurt, stattfinden. Mit beeindruckenden

LED-Wänden und einer inspirierenden Atmosphäre bietet SPARK STAGES die ideale

Umgebung für eine außergewöhnliche Konferenz.

Über den Gastgeber

Der AI Hub Frankfurt ist das führende KI-Ökosystem im Rhein-Main-Gebiet, das Unternehmen, Start-ups, Investoren, Experten und Talente zusammenbringt, um gemeinsam die Zukunft der Künstlichen Intelligenz zu gestalten.

Registrierung und weitere Informationen

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich auf der Website des AI Hub Frankfurt zu registrieren. Für weitere Informationen und Anfragen kontaktieren Sie bitte hello@ai-hub-frankfurt.de.

Wir freuen uns darauf, Sie bei der AI Week Frankfurt 2024 willkommen zu heißen und

gemeinsam die neuesten Trends und Innovationen der Künstlichen Intelligenz zu entdecken.