Gewusst wie! 7 clevere Vorteile der Homeoffice-Pflicht

1. Finanzierung des Homeoffice

Wer aufgrund einer vom Arbeitgeber bzw. gesetzlich angeordneten Homeoffice-Pflicht betroffen ist, der braucht natürlich in seinen eigenen vier Wänden eine entsprechende Ausstattung in Form eines Büros. Dieses muss der Mitarbeitende allerdings nicht selbst finanzieren, sondern der Arbeitgeber hat die Verpflichtung, einen adäquaten Arbeitsplatz einzurichten.

Für die passende Einrichtung, sprich Schreibtisch, Bürostuhl sowie Regalsysteme, Beleuchtungen und weitere Komponenten, gibt es Fachhändler die z. B. höhenverstellbare Schreibtische oder ergonomisch geformte Bürostühle anbieten. Das notwendige, technische Equipment, also Hard- und Software, hat ebenfalls der Arbeitgeber zu stellen. Die Kosten für die Einrichtung eines Homeoffice muss also nicht (nur) der Mitarbeitende tragen, sondern zu großen Teilen das Unternehmen.

2. Technik fürs Homeoffice ist meist auf dem neuesten Stand

Wenn Unternehmen ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice schicken, erhöht sich theoretisch natürlich das Risiko, Opfer von kriminellen Hackern zu werden. Aus diesem Grund stellen die Unternehmen den im Homeoffice tätigen Mitarbeiter fast immer Technik (je nach Aufgabenbereich z. B. Computer, Laptop oder Tablet-PC) zur Verfügung, die technisch gesehen auf dem neuesten Stand ist und ein Höchstmaß an Sicherheit bietet.

Hier kommt in sehr vielen Fällen beispielsweise VPN (Virtual Privat Network) zum Einsatz, um das unternehmenseigene Netzwerk nach außen effizient abzuschirmen und nur Personen mit entsprechenden Zugangsberechtigungen Zugang zu gewähren.

3. Schnellere Internetverbindung

Um einen möglichst schnellen Up- und Download im Homeoffice sicherzustellen, wird eine Internetverbindung mit entsprechend hoher Bandbreite benötigt. Reicht die bisherige Verbindung, z. B. ein klassischer DSL-Anschluss, nicht aus, sind die Unternehmen bereit, sich finanziell zu beteiligen, wenn der Mitarbeitende sich bereit erklärt, einen neuen Vertrag abzuschließen, durch den er eine schnellere Internetverbindung bekommt. Hier erweist sich das Homeoffice als Vorteil und Chance, das normalerweise privat genutzte Internet mithilfe einer höheren Geschwindigkeit aufzuwerten.

Für das Homeoffice sollte die Bandbreite (bei einem Haushalt mit drei Personen, die regelmäßig im Internet sind) wenigstens 100 Mbit/s betragen. Bei dieser Bandbreite sind Video-Telefonie und Up- oder Downloads von großen Datenmengen auch dann noch problemlos möglich, wenn der Junior zeitgleich ein Video streamt oder die Ehefrau/der Ehemann online auf Shoppingtour geht.

4. Zeitersparnis durch das Homeoffice

Wie am Beginn kurz erwähnt, ergibt sich aus der Homeoffice-Pflicht ein Vorteil hinsichtlich der Zeit. Da nämlich der Weg zur und von der Arbeit wegfällt, kann der Mitarbeitende morgens etwas länger schlafen, denn sein Arbeitsweg beschränkt sich auf wenige Meter vom Schlafzimmer zum heimischen Büro im Wohn- oder eventuell Gästezimmer. Hat man keine Videokonferenzen mit Kollegen oder Kunden, kann man sogar auf das Anziehen verzichten. Damit man bei einem kurzfristigen Termin nicht im Schlafanzug vor der Webcam sitzt, genügt es, wenn man sich „obenrum“ für die Arbeit fertig macht.

5. Homeoffice gewährleistet Schutz der Gesundheit in Pandemie-Zeiten

Die in regelmäßigen Abständen wieder steigenden Infektionszahlen sind für jeden ein Risiko, der in einem großen Unternehmen mit vielen Mitarbeitenden tätig ist. Das Erledigen der Aufgaben im Homeoffice hat den großen Vorteil, dass man das Risiko, sich selbst oder andere zu infizieren, enorm reduzieren kann. Man muss nicht in einen vollen Aufzug steigen, mit mehreren Kollegen in einem Büro sitzen, sich mit einer ganzen Etage die Toiletten teilen oder in einem vollen Pausenraum sitzen. Im Homeoffice kommt man lediglich mit seiner Familie in Kontakt und vermeidet größere Menschenansammlungen.

6. Gesicherte Kinderbetreuung durch die Arbeit im Homeoffice

Obwohl man im Homeoffice natürlich seine Aufgaben erledigen muss, ist es in Pandemiezeiten und dadurch geschlossene Schulen und Kitas ein großer Vorteil, wenn ein Elternteil oder sogar beide von Zuhause aus arbeiten können. Zwar sind ein paar einfache Regeln notwendig, die sicherstellen, dass der Nachwuchs nicht alle 5 Minuten ins Büro stürmt, aber man kann sich um seine Kinder kümmern.

7. Bessere Konzentration im heimischen Büro

Gerade bei komplexen Aufgabenstellungen können Kollegen am Nachbarschreibtisch oder ständig durchs Büro laufende Leute stören. Deshalb gehört es zu den Vorteilen der Homeoffice-Tätigkeit, dass man mehr Ruhe hat, um schwierige Aufgaben schnell und effizient zu lösen.

Fazit: Homeoffice-Pflicht hilft effizient zu arbeiten sowie Zeit & Geld zu sparen

Die Arbeit im Homeoffice kann sich durchaus positiv auf die Arbeitsleistung auswirken, wenn man sie im Vorfeld gut organisiert und das heimische Büro durch die richtige Büroeinrichtung und technisches Equipment in eine motivierende Umgebung verwandelt.