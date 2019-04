AVM bietet FritzOS 7.10 für Fritzbox-Modelle 7590, 7580 und den Fritz-Repeater 1750E

AVM liefert FritzOS 7.10 für die Fritzbox-Modelle 7590, 7580 und den Fritz-Repeater 1750E aus. Laut Hersteller bietet die neue Version über 50 Neuerungen und Verbesserungen in den Bereichen Internet, WLAN, Mesh, Telefonie und Smart Home.

FritzOS 7.10 steigert die WLAN-Mesh-Performance

Das Mesh-System von FritzOS kann die WLAN-Geräte zusätzlich zu den bekannten Technologien wie Band Steering nun aktiv zwischen Fritzbox, Fritz-Repeater und Fritz-Powerline-Produkten steuern. Laut AVM ist mit Access Point- und WLAN Mesh-Steering sichergestellt, dass WLAN-Geräte wie Smartphones, die die Standards 11v/k unterstützen, überall stabil und mit hohem Datendurchsatz verbunden sind. Anwender können die Mesh-Funktionen für mehr Reichweite ganz einfach bei ihren vorhandenen Fritz-Produkten aktivieren. Per Knopfdruck werden Repeater und Powerline-Produkte in das Mesh-System von FritzOS eingebunden. Die neue Version bietet außerdem mehr Transparenz im Mesh. In der Detailübersicht jedes einzelnen Netzwerkgeräts wird die Verbindungsrate und -qualität nun grafisch dargestellt. Auf der Mesh-Übersichtsseite der FritzBox erhalten Anwender einen Hinweis darauf, welche Repeater- und Powerline-Geräte noch für das Mesh zu aktivieren sind.

Neue Mesh-Funktionen für Smart Home und Telefonie

Ab FritzOS 7.10 verfügen alle Fritzbox-Modelle im Mesh über ein gemeinsames Telefonbuch, auf das die Nutzer zentral zugreifen können. Das Update verspricht auch beim Smart-Home-Mesh mehr Komfort. Der Taster Fritz-Dect 400 kann mit dem Update an jeder Fritz-Box im Mesh genutzt werden, ebenso die Smart-Home-Vorlagen. So sind Schaltaktionen wie „Alles an“ im ganzen Heimnetz möglich. Zudem erlaubt der Taster nun das Auslösen einer zweiten Schaltaktion bei langem Tastendruck.

MyFritz: Informationen über das Heimnetz

Die Fritzbox sendet mit der neuen Fritz-OS-Version wichtige Informationen automatisch an die Adresse, wenn beim Einrichten der Fritzbox eine E-Mail-Adresse für den MyFritz-Dienst angegeben wurde. Anwender erhalten Angaben wie beispielsweise die Verfügbarkeit neuer Versionen oder die Anmeldung an der Fritzbox-Benutzeroberfläche von außerhalb des Heimnetzes und auf Wunsch sogar Hilfe bei vergessenem Fritzbox-Kennwort.

Neues für FRITZ!Fon und den WLAN-Gastzugang

FritzOS 7.10 erleichtert Gästen die Anmeldung am Hotspot ihres Gastgebers, indem es im Display des Fritz-Fons über einen QR-Code zum schnellen Anmelden im WLAN die Zugansgdaten anzeigt oder das Auslösen von WPS ermöglicht. Am Fritz-Fon abgespielte Musiktitel aus dem Mediaplayer lassen sich ab sofort schnell vor- respektive zurückspulen und Rufnummern können mit der neuen Version direkt über das Fritz-Fon gesperrt werden. Smart-Home-Geräte wie die intelligente Steckdose Fritz-Dect 200 können auf dem Fritz-Fon nun als Favorit angelegt werden, sodass sie sich über das Telefon schnell schalten lassen.

Erweiterte VPN-Funktionen und mehr Informationen bei DSL

FritzOS 7.10 verbessert außerdem die VPN-Funktionen (Virtual Private Network). So lassen sich VPN-Verbindungen nun individuell benennen. Außerdem bietet die Funktion „Full Tunneling“ die Möglichekeit, den gesamten Netzwerkverkehr über die VPN-Verbindung der Gegenstelle laufen zu lassen. Mit FritzOS 7.10 ist nun auch am DS-Lite-Anschluss (IPv6-Adresse nach extern, IPv4 nur intern) möglich, eine VPN-Verbindung von der Fritzbox zu einer anderen Fritzbox herzustellen, die über IPv4 erreichbar ist. Anwender der Modelle für VDSL erhalten ab 7.10 die Möglichkeit, die Verbindungsstabilität zu verbessern. Zudem wird auf der DSL-Übersichtsseite nun die Leitungslänge zwischen Fritzbox und Vermittlungsstelle (DSLAM) angezeigt.

Update

FritzOS 7.19 kann über die die Benutzeroberfläche der Fritzox auf den entsprechenden Geräten aktualisiert werden. Zusätzlich empfiehlt AVM allen Nutzern, in der Mesh-Übersicht der Fritzbox (fritz.box/Heimnetz/Mesh) zu prüfen, ob Updates für weitere Fritz-Geräte wie Repeater oder Powerline-Produkte vorhanden sind. In der Mesh-Übersicht werden alle Produkte grafisch dargestellt. Ist ein Update verfügbar, wird es direkt unter dem Bild des jeweiligen Produktes angezeigt. Mit einem Klick darauf, wird das Update installiert.