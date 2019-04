Pure Storage übernimmt schwedischen Softwareentwickler

Der Datenlösungsanbieter Pure Storage, der Innovatoren beim Aufbau einer besseren Welt mit Daten unterstützt, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Compuverde getroffen hat. Compuverde ist ein in Schweden ansässiger führender Entwickler von Dateisoftwarelösungen für Unternehmen und Cloudanbieter.

Compuverde wird die Dateifunktionen von Pure Storage erweitern, sodass Unternehmenskunden künftig die Vorteile fortschrittlicher Dateiangebote nutzen können. Die zusätzliche Funktionalität verstärkt die Strategie von Pure, Kunden in die Lage zu versetzen, echte hybride Architekturen zu implementieren – unabhängig davon, ob sie sich für die Datennutzung vor Ort, in der Cloud oder zunehmend in Form einer Mischung aus beidem entscheiden.

In Unternehmen steigt die Nachfrage nach dateibasiertem Shared Storage in der Public Cloud. Laut IDC nutzen 79 Prozent der Endanwender dateibasierten Speicher für unstrukturierte Daten im Zusammenhang mit unternehmenskritischen Workloads. Immer mehr Unternehmensanwendungen werden in einer Hybrid-Cloud-Architektur bereitgestellt. Daher kann ein dateibasierter Speicher, der die gleiche erweiterte Funktionalität wie die On-Prem-Umgebung bietet, dazu beitragen, die Mobilitätsherausforderungen zu reduzieren.

Compuverde verfügt über ein robustes Ökosystem von Technologiepartnerschaften. Die hochskalierbare Softwarelösung des Unternehmens wird in globalen Unternehmen der Telekommunikations-, Finanz- und Medienbranche eingesetzt.

„Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die das Compuverde-Team und die Technologie dem bestehenden Portfolio von Pure bieten“, kommentierte Charles Giancarlo, Chairman und CEO von Pure Storage. „Im Zuge der Weiterentwicklung der IT-Strategien versuchen Unternehmen, die Innovationen der Public Cloud in Verbindung mit ihren On-Prem-Lösungen zu nutzen. Mit unserer wachsenden Palette an hybriden Datenlösungen wie Cloud Data Services unterstützen wir unsere Kunden weiterhin dabei, mehr aus ihren Datenbeständen herauszuholen.“

Die finanziellen Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben. Die Übernahme wird voraussichtlich im April 2019 abgeschlossen sein.