Firefox 66 blockiert standardmäßig die Ausgabe von Sound

Mit der standardmäßigen Blockade von Sound reagiert Mozilla auf Nutzerbeschwerden, die sich beim Besuch einer Webseite durch das automatischen Abspielen von Werbevideos oder anderen Tonquellen gestört fühlen.

Firefox konnte bislang – wie auch andere Browser – zwar Webseiten stummschalten, doch war dafür bislang ein manueller Eingriff nötig.

Die Audio-Blockade „Automatische Wiedergabe blockieren” ist in Firefox 66 standardmäßig aktiv, doch kann es passieren, dass sie erst in einigen Tagen allen Nutzern von Firefox zur Verfügung steht, wie Mozilla mitteilt.

Für alle, die wollen, dass Webseiten automatisch Ton abspielen sollen, gibt es drei Möglichkeiten zur Steuerung. Die erste ist die naheliegendste. Hierfür klickt man auf Seiteninformationen links neben der Adressleiste. Dadurch öffnet sich das Kontrollzentrum, das unter Berechtigungen die Option “Audio-Inhalte automatisch wiedergeben” Einstellmöglichkeiten bietet.

Klickt man auf das Zahnradsymbol gelangt man zu Einstellungen – Datenschutz & Sicherheit, wo man im Abschnitt Berechtigungen die Option “Automatische Wiedergabe von Audio-Inhalten verhindern” aktivieren und Ausnahmen hinzufügen kann. Last but not least kann man die Audioausgabe auch über das Lautsprechersymbol in der Tableiste steuern.

Firefox 66: Keine lästigen Seitensprünge mehr

Darüberhinaus sorgt Firefox 66 für ein angenehmeres Surferlebnis indem der Browser lästige Seitensprünge durch nachladende Grafiken, Videos oder andere Seitenlemente verhindert.

Auch die Suche hat Mozilla verbessert. Gibt man einen % und einen Suchbegriff in der Adressleiste ein, durchsucht Firefox alle geöffneten Tabs, auch die auf entfernten Geräten, sofern man mit seinem Firefox-Konto verbunden ist.

Weitere Verbesserungen betreffen die Sicherheitswarnungen beim Besuch bestimmter Webseiten sowie die Unterstützung von Windows Hello. Nach Angaben von Mozilla unterstützt Firefox mit der nächsten Windows-Version eine biometrische Anmeldung, sofern die Webseite das unterstützt.