Neuer Leitfaden „Mobile to Store“ veröffentlicht

Im neuen Leitfaden „Mobile to Store“ zeigen die Fokusgruppe Mobile des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. und die Mobile Marketing Association Germany Möglichkeiten und Grenzen smarter Mobile-to-Store-Kampagnen auf. Es ist die erste gemeinsame Arbeit, die die Kompetenzen der führenden Verbände für mobiles und digitales Marketing vereint.

Das Smartphone ist der ständige Begleiter des modernen Konsumenten. Es begleitet ihn durch den gesamten Alltag und kommt immer häufiger auch unterwegs und am Point-of-Sale zum Einsatz. Händler können potenzielle Kunden auch auf dem Smartphone erreichen, um sie auf ihre Stores aufmerksam machen, indem sie Mobile-to-Store-Kampagnen entwickeln. „Mobile Kampagnen, die durch den aktuellen Standort und die damit zusammenhängende passende Botschaft eine starke Relevanz erzeugen, können ein wirksames Mittel sein, um Menschen in stationäre Geschäfte zu leiten“, erklärt Mark Wächter, Vorsitzender der Fokusgruppe Mobile im BVDW. Im neuen Leitfaden „Mobile to Store“ werden die Möglichkeiten der Standortbestimmung wie GPS, Wifi-Triangulation, Beacons, sowie Messmethoden zur Erfolgsmessung (Footfall-Messung, Geo-Experimente und weitere) erklärt und mit Beispielen von Unternehmen wie Spotify, Deutsche Telekom, Payback und weiteren veranschaulicht.

„Die Publikation soll Entscheidern und Marketingverantwortlichen in Unternehmen mit Einzelhandelsgeschäften und in der Gastronomie einen Überblick über Strategien und Technologien zur Aktivierung des Smartphone-Nutzers geben, sie inspirieren und ihnen anhand von Best-Practices Handlungsempfehlungen geben“, sagt Daniel Rieber, Country Director Mobile Marketing Association Germany. Der 34 Seiten starke Leitfaden Mobile-to-Store, an dem insgesamt elf Experten mitgewirkt haben, steht ab sofort auf www.bvdw.org und auf www.mmaglobal.com zum Download bereit.