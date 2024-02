Bis 2025 erwartete Gaming-Trends: Welche 10 Trends und Innovationen kommen in den nächsten ein bis zwei Jahren

Es geht in Richtung 50/50

Zocken ist schon lange keine reine Männerbeschäftigung mehr. Ob sich aber bis zum Jahr 2025 ein Geschlechterverhältnis von 50/50 ausgeht, kann heute noch nicht gesagt werden. Jedoch wird es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis hier ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis entstanden ist. Das Interesse der Frauen an Videospielen hat extrem zugenommen.

Das Cloud Gaming

Folgt man den Daten von Google Trends, so stieg das Interesse an Cloud Gaming um über 100 Prozent – und das nur in den letzten fünf Jahren. Cloud Gaming könnte die gesamte Spielebranche revolutionieren und nachhaltig verändern. Es ist, so sind sich Experten sicher, „das nächste große Ding“. Doch es gibt noch ein paar Herausforderungen – so etwa die doch noch etwas löchrige Infrastruktur in Deutschland, wenn es um schnelles und stabiles Internet geht.

Schnelles und stabiles Internet braucht man auch, wenn man sich neue online Casinos 2024 ansehen will. Auch im Jahr 2024 wird es wieder einige neue Plattformen geben, damit man das Glück auf die Probe stellen kann.

Es werden mehr Multiplattform-Titel kommen

In der Vergangenheit war es schwierig, Spiele zu entwickeln, die auf mehreren Konsolen und Systemen gleichzeitig gespielt werden konnten. In den letzten Jahren stieg aber das Interesse an plattformübergreifenden Spielen. Unter anderem hat es das Cloud Gaming möglich gemacht, dass heute online ein Spiel mit Freunden gezockt werden kann, obwohl sie alle bei unterschiedlichen Konsolen sitzen.

Neuauflagen alter Klassiker

Wovon man ausgehen kann? Auch 2024 und 2025 werden alte Spiele neu aufgelegt. Somit dürfen sich Nostalgiker über neues Material freuen.

Zahl der Play to Earn-Geschäftsmodelle steigt

Spieler können durch das Zocken richtig viel Geld verdienen. Das klingt erstmals sehr gut. Wer viel spielt, der kann also auch mehr Geld verdienen. Somit wird es nicht überraschen, dass es immer mehr Play to Earn-Geschäftsmodelle gibt – und auch in den kommenden zwei Jahren werden hier neue Modelle präsentiert werden.

Early Access

Rund 15 Prozent der Spiele auf Steam befinden sich im sogenannten Early Access. Für viele Entwickler handelt es sich um ein Standardmodell – und es wird immer mehr Bedeutung gewinnen. Für Entwickler und Gamer ist Early Access immer positiv – sofern das Spiel auch tatsächlich auf den Markt kommt. Schließlich kann der Spieler schon Monate (oder zum Teil Jahre) davor das Spiel testen – eine Möglichkeit, die es früher nicht gab, aber nun immer stärker in den Vordergrund rücken wird.

Roblox wird bei der Skalierung von Indie-Spielen hilfreich werden

Indie-Spiele wie Spelunky oder Among Us konnten problemlos über Plattformen wie Steam vertrieben werden und wurden innerhalb kürzester Zeit wieder Bestseller. Doch dann kam Roblox.

Roblox ist eine Spieleplattform, die im Jahr 2006 auf den Markt kam, und sich auf Spiele konzentriert, die eigenhändig von den Benutzern erstellt wurden. Zu Beginn machte sich das Start-up nur wenige Hoffnungen, den Durchbruch zu schaffen, doch mit der Zeit ist es gelungen, Spieleherstellung und den Spielevertrieb auf einer Plattform zu kombinieren. Mehr als 50 Millionen Menschen nutzen bereits den Dienst – und die Zahl wird steigen.

Mobiles eSports

eSports nimmt eine immer größere Rolle ein. Somit ist es auch nicht überraschend, dass auch das Interesse an mobilem eSports steigt. Es werden Turniere abgehalten, um mobile eSports-Titel vergeben zu können. Dabei sehen zahlreiche Zuschauer zu, die ihren Lieblingsstreamern und eSportlern die Daumen drücken.

eSports rückt stärker in den Mittelpunkt

Nicht nur das mobile eSports wird stärker – auch das klassische eSports wird sich traditionellen Sportarten annähern und somit immer wichtiger werden. Dieser Trend wird bereits schon seit Jahren beobachtet.

Es entstehen neue Plattformen

Viele Plattformen, so etwa Steam oder Twitch, erfreuen sich großer Beliebtheit. Doch die Marktführer müssen sich immer wieder der Konkurrenz stellen und ihr Angebot ausbauen bzw. erweitern. Für die nächsten Jahre werden viele neue Plattformen erwartet, die durchaus Steam und weitere Plattformen in Bedrängnis bringen könnten.