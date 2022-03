Eigenen Server kaufen – darauf müssen Sie achten

Ob als Unternehmer oder Privatperson mit entsprechenden Ambitionen beim Kauf eines Servers gilt es einiges zu beachten. Je nach Anbieter erhalten Sie alle nötigen Sicherheiten direkt in einem All-in-One-Paket und müssen sich um nichts weiter kümmern. Viele Firmen begehen den Fehler, sich zu sehr vom Preis leiten zu lassen, auch wenn der natürlich eine Rolle spielt. Doch ohne einige fundamentale Fragen zu beantworten, lohnt es sich meist nicht, direkt zuzuschlagen. Sorgfältiges Abwägen der eigenen Interessen und ein umfassender Vergleich sind die wichtigsten Schritte vor der Wahl des Servers.

Gründe für einen neuen Server gibt es viele

Die meisten Firmen sind im Zuge der Digitalisierung darauf angewiesen, ihre Daten auf einem eigenen Server unterzubringen. Wann aber lohnt es sich zum Beispiel in einen neuen Dell Server zu investieren? Einige Gründe sprechen dafür, dass es Zeit für eine Verbesserung der Kapazitäten wird:

Ein neues Betriebssystem mit höherem Ressourcenbedarf

Gestiegene Anforderungen an den firmeninternen Server

Veraltete Technologien und Unzufriedenheit mit der Leistung

Im Wandel der Zeit werden technische Anforderungen immer größer. Gerade jüngst führte der Wechsel von Windows 10 auf Windows 11 schon im privaten Rahmen zu einigen Problemen. Veraltete Computer waren nicht mehr in der Lage, die Anforderungen des neuen, leistungsstärkeren Betriebssystems zu kompensieren und das kann Ihnen auch beim Server passieren.

Diese Fragen sind vor dem Kauf entscheidend

Bevor Sie sich für den Kauf entscheiden, müssen Sie sich elementare Fragen stellen. Eine davon ist, welche Ansprüche Sie selbst an das neue System haben:

Ist eine Virtualisierung geplant?

Nutzen Sie den neuen Server als Firewall?

Sind Ihre Speicherkapazitäten begrenzt?

Möchten Sie schneller und effizienter arbeiten?

Sobald Sie wissen, welche Anforderungen Sie und Ihr Team an den Server stellen, können Sie für sich die richtige Auswahl treffen. Einzelentscheidungen sind fast immer problematisch, besser funktioniert die Auswahl, wenn Sie sich gemeinsam mit dem Team zusammensetzen und vor allem in der IT-Abteilung die neusten Ansprüche und Bedürfnisse analysieren.

Das Betriebssystem beeinflusst die Auswahl des Servers

Eine wichtige Rolle spielt auch die Wahl des Betriebssystems. Ein Linux Server hat andere Bedingungen als ein Windows Server. Hier lohnt es sich, die Administration ins Boot zu holen, denn nur diese kann kompetente und wirkungsvolle Angaben machen, welche Art des Servers besser geeignet ist. Basierend auf dem vorhandenen Know-how ist eine individuelle Entscheidung nach Bedarf der Auswahl nach Budget vorzuziehen.

Die Bedarfsermittlung beim Kauf des Servers

Seit Beginn der Digitalisierung gibt es für Unternehmen einige Entscheidungen zu treffen. Noch lange ist das Entwicklungspotenzial nicht abgeschlossen und es darf davon ausgegangen werden, dass der technische Stand heute nicht mehr dem technischen Stand in zehn Jahren entspricht.

Umso wichtiger ist es, beim Serverkauf den persönlichen Bedarf auszuloten. Es ist ärgerlich, wenn Sie sich jetzt für eine Servergröße entscheiden und in zwei Jahren bemerken, dass Sie zu knapp dimensioniert haben. Wenn es sich bei Ihrer Wahl nicht um ein erweiterbares System handelte, müssen Sie somit schon in kurzer Zeit einen neuen Server kaufen, obwohl Sie gerade erst vor einer Investition stehen.

Blicken Sie in die Vergangenheit und auf die Bedürfnisse, die Ihre IT-Abteilung während der letzten Jahre hatte. Sind die Ansprüche und Bedürfnisse konstant gestiegen? Dann achten Sie auch jetzt darauf, einen ausreichend großen Server zu erwerben. Aber auch wenn es in den letzten Jahren keine besonderen Bewegungen gab, dürfen Sie den Blick in die Zukunft nicht vergessen

In vielen Unternehmen steigt der Bedarf mit wachsender Digitalisierung und somit kann es rentabel sein, direkt in ein größeres Modell zu investieren, um eine Neuinvestition in wenigen Jahren zu vermeiden. Heutige moderne Serversysteme sind darauf ausgelegt, auf Dauer genutzt zu werden. Ein weiterer Serverumzug ist unnötig, wenn Sie die Kapazitäten und Bedürfnisse kennen.

Unzufriedenheit mit der vorangehenden IT-Lösung

Wenn Sie bereits aktuell mit einem IT-Server arbeiten, haben Sie persönliche Erfahrungen gesammelt. Gab es in der Vergangenheit Schwierigkeiten? Gab es Eigenschaften Ihres bisherigen Servers, die Sie massiv gestört haben und auf die Sie beim neuen System unbedingt verzichten möchten? Gab es umgekehrt Eigenschaften, auf die Sie großen Wert legen und die für Sie auch in Zukunft unverzichtbar sind?

Da Server auf eine langfristige Arbeit ausgelegt sind, sollten die persönlichen Vorlieben und Abneigungen der IT eine wichtige und zentrale Rolle spielen. Insbesondere Schwächen, die das Arbeiten mit dem bisherigen System erschwert haben, müssen dabei berücksichtigt und beim Neukauf behoben werden.

Hohe Verfügbarkeit zum Schutz Ihrer Daten

Cyberattacken und virtuelle Kriminalität nehmen zu und entsprechend wichtig ist es, dass Sie sich für einen hochverfügbaren Server entscheiden. Stellen Sie sich die Frage, was passiert, wenn Ihr System einen Ausfall hat. Müssen Sie in diesem Fall mit finanziellen Einbußen oder gar erheblichen Schäden rechnen? Ist ein Datenverlust für Ihr Unternehmen kaum zu verwinden und kann sogar das wirtschaftliche Aus bedeuten?

In diesem Fall ist es nicht nur wichtig, sondern existenziell, dass Sie sich für einen hochverfügbaren Server entscheiden, der nach Möglichkeit Störfaktoren von außen kompensieren und Ihnen eine stabile Verfügbarkeit bieten kann.

Fazit: Gemeinsame Entscheidungen der IT-Abteilung ratsam

Ein Schnellschuss beim Serverkauf wird von den meisten Unternehmen schon nach kurzer Zeit bereut. Es lohnt sich, gemeinsam mit der IT-Abteilung und den Administratoren abzuwägen, welche Ziele anvisiert werden, welche Bedürfnisse vorhanden sind und welche Aspekte unbedingt erfüllt werden müssen. Nur im Team lässt es sich optimal entscheiden, welcher Server die Firmeninteressen ideal repräsentiert.

