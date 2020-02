Dell: RSA Security soll an Symphony Technology Group verkaufen werden

Wie Dell offiziell bekanntgegeben hat, will es sein Tochterunternehmen RSA Security Technologies an ein Konsortium unter der Führung der Symphony Technology Group für etwa zwei Milliarden Dollar verkaufen, um sein Geschäftsportfolio zu vereinfachen. Der Abschluss der Transaktion wird in sechs bis neun Monaten erwartet.

Nach Angaben von Dell umfasst der Barverkauf RSA Archer, RSA NetWitness Platform, RSA SecureID, RSA Fraud and Risk Intelligence und die RSA Conference. Zum Konsortium der Symphony Technology Group gehören das Ontario Teachers’ Pension Plan Board (Ontario Teachers’) und AlpInvest Partners (AlpInvest).

RSA liefert Sicherheitstechnologien für die Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen, das Identitäts- und Zugangsmanagement sowie die Betrugsprävention. RSA Technologies hat mehr als 12.500 Kunden.

Sowohl RSA als auch Dell teilten mit, dass durch den Verkauf Kunden profitieren werden. Jeff Clarke, Chief Operating Officer von Dell, sagte, dass die Transaktion “unser Geschäft und unser Produktportfolio weiter vereinfachen wird”. RSA-Präsident Rohit Ghai sagte: “Die Symphony Technology Group (STG) unterstützt unsere Vision voll und ganz, und wir erwarten, dass wir mit einer stärkeren Unabhängigkeit noch besser in der Lage sein werden, die Innovation zu beschleunigen, den Erfolg unserer Kunden mit unserem Portfolio an On-Prem- und Cloud-Lösungen sicherzustellen und die Möglichkeiten für unser Partner-Ökosystem zu erweitern”.