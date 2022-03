EuroJackpot-Höchstgrenze steigt auf 120 Millionen Euro

Deutsche Tipper haben beim EuroJackpot ein glückliches Händchen. So ging nicht nur der allererste Eurojackpot mit 19,5 Millionen Euro im Jahr 2012 direkt nach Deutschland. Auch die mit 90 Millionen Euro bisher höchsten Lotteriegewinn in der deutschen Geschichte wurden mit der europaweitern Lotterie erzielt. Schon mehrfach holten sich Deutschlands Spieler den Rekord-Gewinn und führen damit alle Statistiken an. Nun werden die Ranglisten wohl neugeordnet werden müssen.

Zum 10-jährigen Jubiläum der europaweiten Lotterie erhält der EuroJackpot jetzt ein Update. Die bisherige Obergrenze von 90 Millionen fällt, künftig kann der Jackpot auf bis zu 120 Millionen Euro anwachsen – und zählt damit endgültig zu den größten Jackpots Europas. Wer bisher noch nie sein Glück versucht hat, kann sich für die Jagd auf den neuen Riesenjackpot online hohe Rabatte sichern.

Beim Online-Lotto Anbieter Lottohelden.de können Spieler auf die Gewinnzahlen tippen und sich online ihre Chancen sichern. Nur für kurze Zeit erhalten Neukunden jetzt 6 EuroJackpot-Felder für 1 € (statt 12 €).

Neue Regeln bei EuroJackpot – das müssen Sie jetzt wissen wissen

Der EuroJackpot begeistert bereits seit 2012 den Kontinent. Vom hohen Norden bis in den Süden Europas tippen Hundertausende Spieler in den aktuell 18 Teilnehmerländern mit. Sie alle hoffen auf den lebensverändernden Millionengewinn. Und tatsächlich haben Spieler aus Deutschland bislang mehr als die Hälfte aller Rekordgewinne eingestrichen. Nun erhält das beliebte Eurolotto ein Update:

Mit dem Dienstag wird ein zweiter Spieltag eingeführt.

Der Jackpot-Obergrenze steigt von 90 auf 120 Millionen Euro.

Die Spielformel wird angepasst. Statt auf 5 aus 50 und 2 aus 10 Zahlen, tippen Spieler zukünftig auf 5 aus 50 und 2 aus 12 Zahlen.

Die theoretische Ausschüttung in den Gewinnklassen wird erhöht.

Die Änderungen wirken erstmals mit der Jubiläums-Ziehung am 25.03.2022. Am darauffolgenden Dienstag, den 29.03.2022 wird die erste Dienstagsziehung durchgeführt. Die Ziehungen der Gewinnzahlen erfolgen in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Mit der Gewinnformel 5 plus 2 sichert man sich den Jackpot.

Spielregeln: Wie spielt man die Lotterie EuroJackpot?

Beim EuroJackpot kreuzt man seit März 2022 pro Tipp 5 aus 50 Gewinnzahlen im großen Feld an, sowie 2 aus 12 Eurozahlen im kleinen Feld. Trifft man alle sieben EuroJackpot-Zahlen, erreicht man die Gewinnklasse 1 und gewinnt den Jackpot. Um einen ersten Gewinn zu erzielen, reichen bereits 2 richtige Gewinnzahlen und 1 Zusatzzahl.

Chancen: Wie sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten?

Die Chance auf den Jackpot ist mit der Anpassung der Spielformel genauso hoch wie beim LOTTO 6aus49. Hier herrscht also „Chancengleichheit“. Die Eurolotto-Jackpots können aber rund 2,5x so hoch ansteigen wie beim „6aus49“. Zudem gibt es beim EuroJackpot mehr Gewinnklassen, als beim klassischen Lotto, weshalb öfter mit Treffern zu rechnen ist.

Gewinne: Was kann man beim EuroJackpot gewinnen?

Anders als beim deutschen Lotto startet der EuroJackpot zu jeder Spielrunde immer gleich mit einem hohen, garantierten Mindestjackpot von 10 Millionen Euro. Dieser steigt von Spieltag zu Spieltag im Schnitt um etwa 10 Millionen Euro an, sodass der EuroJackpot schnell immense Höhen erreicht, bis ein Spieler ihn knackt.

Mitspielen: Wann ist der Annahmeschluss für die Ziehung?

Die Ziehungen erfolgen seit der Regeländerung 2022 nun dienstags- und freitagabends ab 20:00 Uhr in Helsinki. Der Annahmeschluss ist zum Teil deutlich früher. In einigen Annahmestellen schließen sich freitags bereits ab 18:20 Uhr die Pforten für die Spielscheinabgabe. Den mit 19:10 Uhr bundesweit längsten EuroJackpot Annahmeschluss findet man im Internet beim Online-Lottoanbieter Lottohelden.de.

Eurolotto-Rabatt: Jetzt 6 EuroJackpot Felder zum Preis von 1 € sichern

Bei Lottohelden.de haben Neukunden für kurze Zeit die Chance, sich gleich sechs Tippfelder zum Preis von nur 1 € zu sichern (statt 12 €) – und können so die neuen EuroJackpot-Regeln gleich ausprobieren. Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb angezeigt. Die Spielzahlen können vor Abgabe des Spielscheins mit dem „Stift“-Symbol bearbeitet werden, sodass man auch mit seinen eigenen Glückszahlen mittippen kann.

Beim Online-Lotto Anbieter Lottohelden.de können Spieler auf die Gewinnzahlen tippen und sich online ihre Chancen sichern. Nur für kurze Zeit erhalten Neukunden jetzt 6 EuroJackpot-Felder für 1 € (statt 12 €).

Auch Bestandskunden profitieren übrigens beim dem Online-Anbieters und genießen beim Tippen auf die Gewinnzahlen der beliebtesten Lotterien viele Vorteile:

Spiel ohne Bearbeitungsgebühren

Gewinninfo per E-Mail und/oder SMS

Automatische Gewinnauszahlung

mehrfacher Online-Lotto Testsieger

So haben auch Sie am Freitag die Chance, das große Los zu ziehen und bei EuroJackpot bis zu gewinnen. Der verlängerte Annahmeschluss für die Ziehungen ist bei Lottohelden.de am Dienstag und am Freitag erst um 19:10 Uhr. Die Ziehung findet am Freitagabend in Helsinki statt. Alle Gewinner werden per E-Mail und SMS informiert und die erzielten Preise automatisch ausgezahlt.

Chance: 1:140 Millionen beim Eurojackpot. Teilnahme ab 18 Jahren! Suchtprävention: bzga.de