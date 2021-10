Technik refurbished – darauf ist beim Kauf zu achten

Die Preise für generalüberholte Technik sind verführerisch. Und wenn es gut läuft, erhält der Käufer für wenig Geld ein hochwertiges Produkt, an dem er lange Freude hat. Doch damit dieser Idealfall eintritt, sollte beim Kauf generalüberholter Geräte auf bestimmte Aspekte geachtet werden. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass man weiß, was man bekommt. Ein paar einfache Tipps helfen dabei, den Kauf minderwertiger Refurbished-Geräte zu vermeiden.