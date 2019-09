Microsoft schließt zwei Zero-Day-Lücken am Patch-Tuesday

Microsoft hat heute im Rahmen der monatlichen Sicherheitspatches, dem sogenannten Patch-Tuesday, Updates für 15 Produkte veröffentlicht, die insgesamt 80 Sicherheitslücken schließen. Darunter befinden sich zwei sogenannte Zero-Day-Schwachstellen, die bereits von Cyberkriminellen für Angriffein ausgenutzt werden. Bei den betroffenen Produkten handelt es sich um Windows, Internet Explorer, Microsoft Edge (EdgeHTML-based), ChakraCore, Office, Office Searvices, Web Apps, Flash Player, Lync, Visual Studio, Exchange Server, .NET Framework, Yammer, .NET Core, ASP.NET, Team Foundation Server und Project Rome.

Bei den Zero-Day-Lücken handelt es sich um CVE-2019-1214 und CVE-2019-1215. Beide Schwachstellen erlauben die Ausweitung von Benutzerrechten. Sie werden in der Regel von Malware ausgenutzt, um bösartigen Code mit Administratorrechten auf (zuvor) infizierten Hosts auszuführen. Der erste Fehler, CVE-2019-1214, ist ein EoP im Windows Common Log File System (CLFS) Treiber. Der zweite, CVE-2019-1215, betrifft den Dienst ws2ifsl.sys (Winsock). Wie üblich hat Microsoft keine Details darüber verraten, wie die beiden Fehler ausgenutzt wurden. Die erste der beiden Zero-Day-Lücken hat des Qihoo 360 Vulcan Teams entdeckt.

Alles in allem ist der Patch-Dienstag dieses Monats so umfangreich wie im Durchschnitt alle Patch-Dienstags-Releases der letzten Monate, die in der Regel über 70 Fehler beheben. Ebenso wie in den letzten Monaten hat Microsoft Schwachstellen im Remote-Desktop-Protokoll behoben. In diesem Monat gab es mit CVE-2019-1290 und CVE-2019-1291 allerdings “nur” zwei. Beide wurden von Microsoft selbst entdeckt, und im Gegensatz zu den im Mai und August offenbarten BlueKeep- und DejaBlue-Schwachstellen sagte Microsoft nicht, ob diese beiden missbraucht werden könnten, um wurmfähige Malware/Exploits zu erstellen.

Detailliertere Informationen zu den heutigen Patch Tuesday-Updates finden Sie auf dem offiziellen Security Update Guide Portal von Microsoft, sowie in der folgenden Tabelle.