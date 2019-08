Barracuda erwirbt indisches Startup InfiSecure Technologies

Barracuda, Anbieter Cloud-basiertet Sicherheitslösungen, hat das indische Startup InfiSecure Technologies gekauft. InfiSecure Technologies hat sich auf die Erkennung und Minimierung fortschrittlicher Bots mit niedriger Latenzzeit spezialisiert. Barracuda stattet mit der Übernahme seinen erst kürzlich vorgestellten Service Advanced Bot Protection für die Barracuda WAFaaS-Plattformen sowie die Web Application Firewall mit erweiterten Funktionen aus.

DDoS-Angriffe, betrügerische Käufe, Web Scraping sowie Schwachstellen-Scans und -Angriffe sind laut Gartner sind die Hauptarten von Bot-Angriffen. Solch schadhafte Bots entwickeln sich ständig weiter, so dass sie menschliches Verhalten immer genauer nachahmen können. Abwehrstrategien zur Bot-Erkennung und -Minderung werden daher immer wichtiger. Low-and-Slow-Bots, die Daten langsam anfordern, und wechselnde IP-Adressen erfordern spezielle Fingerprinting-Techniken zur Erkennung. InfiSecures Technologie liefert zusammen mit den vielfältigen Lösungen aus Barracudas Infrastruktur weltweiter Bedrohungserkennung der Barracuda WAF ab sofort einen erweiterten Funktionsumfang zur Bekämpfung und Abwehr solcher Angriffe.

Jede Anwendung hat ihre ganz eigenen Merkmale, die alle eindeutige Möglichkeiten für schadhafte Bots liefern. Generische Bot-Erkennungsmethoden können die spezifischen Bots, die für unterschiedliche Anwendungen geschrieben wurden, nicht adressieren. InfiSecures ML-Level bietet ein automatisches Profiling jeder einzelnen Anwendung, um anwendungsspezifische Bot-Erkennungs- und Abwehrfunktionen für den erforderlichen Schutz anzubieten.

„InfiSecure ist die perfekte Ergänzung unseres Dienstes ‚Advanced Bot Protection‘ für unsere WAF-aaS- und WAF-Lösungen“, sagt Tim Jefferson, Senior Vice President Engineering of Data Protection, Network and Application Security, Barracuda Networks. „Der Erwerb von InfiSecure stärkt unser Produktportfolio für Anwendungssicherheit, so dass wir unseren Kunden stets aktuellste Security bieten können.”