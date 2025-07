Windows 11 erfindet 2025 die Sicherheit neu

Wenn Ihr PC mit Windows 10 läuft, haben Sie mit Sicherheit die offizielle Benachrichtigung „Windows 10 wird am 14. Oktober 2025 den Support einstellen“ wahrscheinlich schon oft gelesen. Das bedeutet für Sie, nicht weniger, als dass Sie rechtzeitig auf die Betriebsversion Windows 11 umsteigen werden müssen.

Wenn Sie diese Aktualisierung Ihres Betriebssystems nicht vornehmen, so wird zwar Windows auf Ihrem Computer nach dem 14. Oktober weiterhin funktionieren, aber Ihr Gerät wird extrem anfällig für schadhafte Angriffe aus dem Internet sein. Denn die „Einstellung des Supports“ bedeutet, dass Ihr Windows 10-Betriebssystem keine Sicherheitsupdates, Fehlerbehebungen, technischen Support, neuen Funktionen oder notwendige Patches mehr erhält.

Auch wenn so mancher Umstieg auf neuer Versionen aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit beängstigend für manchen Benutzer sein kann, ist der Wechsel auf Windows 11 ein Schritt, den Sie auf jeden Fall durchführen sollten. Sie können sicher sein, dass Sie mit dem neuen Betriebssystem ein viel besseres Arbeits- oder Freizeiterlebnis haben werden. Denn wenn es um die Sicherheit Ihrer Daten, Aktivitäten und Ihres gesamten PCs geht, so sollten Sie keine Kompromisse eingehen. Nachfolgend finden Sie hier die wichtigsten Vorteile von Windows 11.

Eine KI-gestützte Bedrohungserkennung

Das Betriebssystem Windows 11 stützt sich u.a. auf die künstliche Intelligenz und nutzt deren Fähigkeit, um die Sicherheit Ihres Rechners in Echtzeit zu überwachen und um diese auch zu gewährleisten. Dies wird durch die Integration von KI in kritische Komponenten wie Microsoft Defender for Endpoint und Windows Copilot erreicht.

Der aktualisierte Microsoft Defender for Endpoint hat jetzt folgende bedeutende Zusatzfunktionalitäten:

Geringste Anzeichen von Malware oder unbefugten Zugriffsversuchen wird mithilfe von Machine-Learning-Modellen erkannt, da das App-Verhalten kontinuierlich überwacht wird.

Verschlüsselte Dateien können wiederhergestellt werden, indem Schäden durch Ransomware, die rechtzeitig erkannt und beseitigt wurden, behoben werden.

Ungewöhnliche Aktivitätsmuster werden speziell gekennzeichnet, die auf bevorstehende Angriffe hindeuten können. Zu diesen Mustern können erkannte Berechtigungsanfragen oder plötzliche Datenübertragungen gehören.

Kompromittierte Systeme oder Prozesse werden isoliert, es wird autonom auf Bedrohungen reagiert und verhindert, dass das gesamte Netzwerk davon betroffen wird.

Der KI-integrierte Windows Copilot hingegen ist jetzt um einiges benutzerfreundlicher und kann den Usern problemlos notwendige Sicherheitsinformationen bereitstellen. Dadurch benötigen Benutzer kein technisches Fachwissen mehr, um den Zustand ihres Systems und die Sicherheit ihres PCs zu verstehen. Eine einfache gestellte Frage an Copilot zur Sicherheit Ihres PCs kann zu einer Störungsanalyse und zu weiterführenden Empfehlungen zum Schutz Ihres Geräts führen.

Zusätzlicher Schutz für Administratoren

Bei früheren Windows-Betriebssystemen waren die allermeisten Administratorrechte für den durchschnittlichen Benutzer zugänglich. Die meisten Benutzer sind sich aber nicht bewusst, dass sie ihr Windows-Konto als Administrator ausführen. Dieser Umstand stellt bis heute ein Risiko für das gesamte Rechner-System dar, denn wenn ein Benutzer versehentlich Schadcode ausführt, ist das gesamte Betriebssystem in Gefahr. Denn mit Administratorrechten hat schadhafter Code keine Zugriffsbeschränkungen und kann sogar Schadsoftware installieren und das gesamte System in Mitleidenschaft ziehen.

Mit Windows 11 verfügen alle Benutzer dank des Administratorschutzes standardmäßig über gewisse Standardberechtigungen. Diese Funktion erfordert die Authentifizierung Ihres Profils, um Aktionen ausführen zu können, die Administratorrechte erfordern. Zu solchen Aktionen gehören die Installation einer App oder Änderungen an den Systemeinstellungen.

Nach Abschluss dieser Tätigkeiten werden die Administratorrechte widerrufen und müssen für eine weitere Aufgabe erneut angefordert werden. Der Administratorschutz bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene vor dem Zugriff auf zentrale Teile des Betriebssystems und andere kritische Systeme und macht es Angreifern damit um einiges schwerer.

Smart App Control

MS Smart App Control ist eine brandneue Ergänzung der Microsoft-Sicherheitstools. Dieses Tool schützt Ihr Gerät, indem es die Ausführung nicht vertrauenswürdiger oder potenziell schädlicher Apps verhindert. Mithilfe von Microsofts Cloud-basierter Intelligenz und maschinellem Lernen bewertet diese Funktion die Vertrauenswürdigkeit jeder einzelnen Anwendung, die Sie installieren möchten. Die Cloud-basierte Intelligenz enthält umfangreiche Daten zur App-Bewertung, Datei-Hashes, Herausgeberzertifikaten und Verhaltensanalysen. Dank maschinellem Lernen kann das Tool die Sicherheitsmaßnahmen an sich entwickelnde Bedrohungsprofile anpassen:

Apps, deren Ausführung behindert und anschließend verhindert werden, weisen höchstwahrscheinlich eines oder mehrere der folgenden Merkmale auf:

Unsignierte oder schlecht signierte Apps

Apps, deren Herausgeber nicht bekannt oder vertrauensunwürdig sind

Skripte oder Installationsprogramme, die legitime Programme nachahmen

potenziell unerwünschte Anwendungen (PUAs), die Werbung, Tracker oder versteckte Krypto-Miner enthalten können

Passwortlose Authentifizierung

Laut dem Verizon 2025 Data Breach Investigations Report ist die Verwendung gestohlener Anmeldeinformationen die Hauptursache für die meisten Datenschutzverletzungen. Passwörter gelten als das schwächste Glied in den meisten Sicherheitssystemen. Aber das funkelnagelneue Betriebssystem Windows 11 beseitigt diese Schwachstelle, indem es passwortlose Authentifizierungstechniken priorisiert. Mit Ihrem neuen Betriebssystem benötigen Sie kein Passwort mehr zur Anmeldung. Stattdessen benötigen Sie einen Passkey, die Windows Hello-Gesichtserkennung oder eine FIDO2-basierte Authentifizierung.

Die Möglichkeit, sich unter Windows 11 ohne Passwort anzumelden, erhöht die Sicherheit und erweitert sie sogar auf Drittanbieterplattformen. Auch der Aufruf einer beliebigen Webseite im Windows-Browser gewährleistet die Datensicherheit, insbesondere bei sensiblen Aktivitäten wie der Nutzung von Google Pay in Top Online Casinos, der Abonnementverwaltung oder beim Online Shopping. Windows 11 zielt darauf ab, die Identitätsprüfung dank seines passwortlosen Designs schnell und sicher durchzuführen.

Windows 11 hat sich erfolgreich zu einer Plattform entwickelt, die Sicherheit und Vertrauen durch spezielles Design garantiert. Aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem am besten noch heute, um nicht nur die Nutzung Ihres PCs, sondern auch dessen Schutz zu revolutionieren.