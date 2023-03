WordPress Hosting einfacher mit HostPress

Das ist für viele Anwender nur ein Traum, denn die meisten Massenhoster haben das nicht im Angebot. Anders ist das bei HostPress. Das kleine, innovationsgetriebene Unternehmen aus Eppelborn im Saarland steht für eine sagenhafte Performance und einen optimalen Individualisierungsgrad. Betreiber von anspruchsvollen Webseiten sowie Agenturen haben hiermit einen Weg gefunden, ihre WordPress-Seiten zielorientiert und effizient zu managen. Sogar eine Rankingverbesserung bei bekannten Suchmaschinen ist möglich. Was HostPress ausmacht, lesen Sie hier!

Sicherheit trifft Exzellenz

Bei vielen Massenhostern werden Sicherheit und Hochwertigkeit einem günstigen Preis geopfert – sehr zum Leidwesen der Kunden. In den wenigsten Fällen zahlt sich dies aus, was HostPress längst erkannt hat und deswegen andere Pfade beschreitet.

Der Anbieter greift zu einer eigenen Hardware und setzt auf Partnerschaften bei brandaktuellen Rechenzentren, die selbstverständlich vom TÜV zertifiziert sind und sich in unmittelbarer Umgebung befinden. Bereits das mag Kundenherzen höherschlagen lassen, aber HostPress reicht das an Serviceleistung nicht aus. Die Kunden dürfen noch mehr Leistungsstärke erwarten.



Geschickt kombiniert das kleine Unternehmen erstklassige Markenhardware mit CPU-Taktraten in einem erstaunlich hohen Bereich. Ausschließlich modernste NVMe-Festplatten inklusive HA-Verbund mit Ausfallsicherheit finden Verwendung. Wenn doch einmal einer der Hardwarekomponenten schlapp macht, greift der Rettungsschirm in Form eines Ersatzsystems automatisch ein. Und das Beste hieran ist, dass der User von all dem gar nichts merkt, denn die Unterbrechung dauert nur wenige Sekunden lang.

Schutz vor Malware, Cyber-Attacken und DDoS

Unverhofft kommt oft. Deswegen schützt ein smart kreiertes Produkt wie das von HostPress seine Kunden selbstverständlich auch bestens vor Malware, Cyber-Attacken und DDoS. Hierfür kommt Imunify360 als Sicherheitslösung zum Einsatz. Darüber hinaus wird einmal im Jahr ein Malware-Cleanup vorgenommen. Dieser Sicherheitsservice ist in den meisten Server-Tarifen des Anbieters bereits enthalten. Zusatzkosten sind daher nicht zu erwarten.

Mitgedacht: Georedundanz

HostPress bietet ein Plus an Sicherheit durch die Nutzung von High-Availability-Infrastrukturen. Georedudanz lautet in diesem Zusammenhang das Stichwort – was sich als überaus empfehlenswert erwiesen hat. In der Praxis heißt dies bei HostPress, dass mithilfe von Plesk und Acronis täglich zwei Backups erstellt und in zwei separaten Rechenzentren gespeichert werden. Das sorgt für eine Datenredundanz an zwei verschiedenen Standorten, was im Unglücksfall – als Beispiele seien hier menschliche und meteorologische Katastrophen genannt – extrem hilfreich ist und vor hohen Kosten schützt. Softwarelösungen von höchster Qualität übernehmen zuverlässig die Erstellung und Pflege der Backups, weswegen sich der Kunde zu 100 Prozent auf sie verlassen kann.

Retter in der Not – der kompetente Tech-Support

Wenn die Technik nicht so funktioniert, wie sich der User es vorstellt, ist schnelle Hilfe gefragt. Ansonsten kommen Ärger und Stress auf. Deswegen hat sich HostPress dazu entschieden, seinen Usern einen exzellenten Kundenservice zu offerieren. So ist ein Tech-Support, der sehr gut geschult ist, schnell zu erreichen. Während der regulären Geschäftszeiten darf der Kunde davon ausgehen, innerhalb von fünf Minuten per Telefon oder Live-Chat einen kompetenten Mitarbeiter zu erreichen.

Technische Probleme halten sich jedoch nicht an Bürozeiten, weswegen es natürlich auch einen Support außerhalb der Geschäftszeiten gibt. Dabei handelt es sich um 3rd-Level-Techniker, die sich aufmerksam das Anliegen der Kunden anhören. Aufbauend darauf suchen sie nach einer schnellen und kompetenten Lösung. Wenn nur alles im Leben so einfach wäre!

HostPress im Test: Ergebnis durchweg positiv

Performance und Servicestärke sind von HostPress überragend, ohne auf zu überladene Hardwarekomponenten zurückzugreifen. Dadurch kann sich das Unternehmen eine sehr gute Wettbewerbsposition sichern und ist sich positiven Kundenstimmen gewiss. Seine kleine Größe dürfte die User ebenfalls begeistern, denn sie erlaubt einen noch direkteren, noch individuelleren und noch persönlicheren Kundenservice. Das HostPress-Team kreiert gemeinsam mit dem Kunden ein personalisiertes Konzept, um eine Premium-Funktionsweise zu erreichen. Sie wiederum fördert das Unternehmenswachstum des Kunden, wodurch sich das Investment in einen Premium-Hoster nachhaltig rentiert.

HostPress ist mit seiner Spezialisierung auf WordPress ein idealer Ansprechpartner für alle Player in diesem Bereich. Ganz gleich, ob es sich um gewöhnliche Geschäftsseiten, werbefinanzierte Blogs, Shops auf WordPress + WooCommerce-Basis oder Agenturen handelt: Sie alle profitieren von HostPress auf vielfältigste Weise.

Aufgrund der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie ist ein eigener Test des Anbieters risikolos möglich. Spaß macht es auch noch, denn die Leistungsstärke macht sich sofort bemerkbar und vereinfacht den Alltag. Die hohen Sicherheitsvorkehrungen geben zusätzlich ein gutes Gefühl.