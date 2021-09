Wondershare – intuitive Tools fürs Büro und für zu Hause

Das Softwareunternehmen Wondershare entwickelt Anwendungen und Multimedia-Produkte, die im privaten Bereich wie in Unternehmen angewendet werden können. Tools wie PDF-Editoren und Grafikprogramme sollen den (Büro-)Alltag erleichtern. Dabei steht eine intuitive Bedienbarkeit im Vordergrund. Doch was können die Wondershare-Programme im Detail? Und können sie mit Programmen anderer Hersteller mithalten? Zwei Apps sollen an dieser Stelle näher vorgestellt werden.