Portégé X20W-D: Toshiba bringt besonders dünnes und leichtes 2-in-1 Business-Notebook

Der Rechner mit entspiegeltem 12,5-Zoll-Display ist laut Hersteller mit 15,4 Millimetern das dünnste 2-in-1-Gerät mit den aktuellen Intel-Core-Prozessoren bis Core-i7. In Deutschland ist es ab Februar in zwei Ausführungen ab einer UVP von 2015 Euro erhältlich.

Toshiba bringt im Februar mit dem Portégé X20W-D das zum Zeitpunkt der Markteinführung leichteste und dünnste 2-in-1-Business-Notebook mit Intels aktuellen Core-i7-Prozesoren der siebten Generation (Kaby Lake. Das Portégé X20W-D wiegt 1100 Gramm, misst 29,9 mal 21,9 Zentimeter und ist 15,4 Millimeter dick. Als Akkulaufzeit nennt der Hersteller bis zu 16 Stunden. Der Stromspeicher soll sich mit Step-Charge-Technologie binnen 30 Minuten für vier Stunden Betriebszeit aufladen lassen. 360-Grad-Scharniere erlauben, das Notebook in ein Tablet zu verwandeln.

Das 12,5-Zoll große Full-HD-Display mit IPS-Technologie wird von Corning Gorilla Glass 4 geschützt. Als Betriebssystem ist Windows 10 64 Bit vorinstalliert. Das Gehäuse ist in eiem sehr dunklen Blau gehalten, die Scharnierecken sind mit einem goldenen Element verstärkt. Als CPU stehen Intels aktuelle Modelle Core i3, i5 und i7 oder Core i5 und Core i7 vPro zur Auswahl. Dem Prozessor stehen bis zu 16GB LPDDR3 RAM zur Seite. Die Grafik übernimmt immer eine Intel HD Graphics 620. Zudem wird eine SSD mit 512 GByte Speicherkapazität verbaut.

Für die Nutzung im Tablet-Modus liefert Toshiba die Neuvorstellung samt Stylus mit Wacom-Technologie und Unterstützung für Windows Ink aus. Die hintergrundbeleuchtete Tastatur sowie die von Toshiba entwickelte Handflächenerkennung sollen die fehlerfreie Bedienung mit dem Stift oder dem Touchpad ermöglichen. Die Tonwiedergabe übernehmen Stereo-Lautsprecher von Harman/Kardon zuständig. Sie passen sich dem Neigungswinkel des Displays an und Solen so stets die bestmögliche Wiedergabe erlauben.

Um Anforderungen von Firmen Rechnung zu tragen, integriert Toshiba zahlreiche Sicherheitsfunktionen. Das Dual-Mikrofon der IR-Webcam unterstützt Windows Hello und Intel Authenticate. Auch das SecurePad mit Fingerabdruckleser und das ab Werk vorhanden Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0) sollen dazu beitragen Verschlüsselung und Log-in abzusichern.

Toshiba weist zudem darauf hin, dass das BIOS von den eigenen Ingenieuren entwickelt wurde. Es sei so ebenfalls ein wichtiger Baustein in der Sicherheitsstrategie, seien damit doch “negative Einflüsse durch Dritte” ausgeschlossen. Administratoren können zudem auf Microsofts Windows Management Instrumentation Interface, sowie die Unterstützung für die Intel Active Management Technology und den Microsoft System Center Configuration Manager zählen.

Besitzer des Portégé X20W-D kommen ebenfalls in den Genuss der sogenannten Toshiba Reliability Guarantee, einem Teil des jüngst erheblich erweiterten Support-Angebots von Toshiba für Business-Kunden. Falls das Gerät im ersten Jahr nach Kauf zum Garantiefall wird, erstatte Toshiba nicht nur den vollen Kaufpreis des Notebooks, sondern gibt auch das kostenlos reparierte Gerät zurück. Hierfür ist allerdings eine Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf erforderlich.

An Schnittstellen bietet das Portégé X20W-D einmal USB Type-C, einmal USB3.0 Type-A mit Sleep & Charge-Funktion sowie einen Audio-Combo-Anschluss. Standardmäßig ist WLAN (802.11ac) und Bluetooth 4.2 an Bord, WiGig wird optional angeboten. Als Zubehör ist ein Thunderbolt-3-Dock erhältlich. Es bietet USB Typ C, HDMI, DisplayPort, VGA und LAN. Außerdem gibt es ein USB-C Travel Dock, das ebenfalls HDMI, VGA, LAN und USB 3.0 Ports enthält. Beide Docks dienen auch der Stromversorgung.