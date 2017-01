Office 365 jetzt auch in der Microsoft Cloud Deutschland

Microsoft weitet das Angebot für die rein deutsche Version des Public-Cloud-Services Azure aus. Nun können Anwender auch die Office-365-Produktivitätssuite und das Visualisierungswerkzeug Power BI Pro ausschließlich in deutschen Rechenzentren hosten lassen.

Um den deutschen Nutzern Sicherheit bei der Datenhaltung zu verdeutlichen, übernimmt T-Systems International GmbH als Datentreuhänder die Kontrolle über die Daten. Microsoft könne nur in Ausnahmefällen und unter Beobachtung durch den Datentreuhänder oder mit Erlaubnis des Anwenders in Fehlerfällen zeitlich begrenzt auf die Daten zugreifen.

Microsoft-Cloud-Deutschland-Dienste kommen aus Rechenzentren in Frankfurt/Main und Magdeburg – Kundendaten werden also ausschließlich in Deutschland gespeichert. T-Systems pflegt die Rechenzentren über zwei Cloud Control Center in Berlin und Magdeburg. Die Infrastruktur sei redundant aufgebaut und dadurch könne der Ausfall eines Control Centers abgefangen werden.

Vor allem Anwender in besonders streng regulierten Branchen sind die Zielgruppe dieses Services. Darunter fallen beispielsweise Organisationen der öffentlichen Hand, des Bildungswesens oder aus der Finanz- oder Versicherungsbranche. Hinsichtlich der Funktionalität unterscheide sich das “deutsche” Office 365 nicht von der allgemeinen Version. Auch garantiert Microsoft die gleichen Service Level Agreements (SLA) wie für Office 365.

Anwender weltweit können daher die Desktopversionen der kompletten Office-Suite im Deutschen Rechenzentren mit PowerPoint, Word, Excel, Outlook, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business und OneDrive for Business nutzen. Hinzu kommt die Project Online Produktfamilie und Visio Pro.

Auch Power BI Pro Deutschland ist ab sofort verfügbar. Mit diesem Tool können Unternehmen Datenanalysen und -visualisierungen von komplexen Unternehmensdaten in Echtzeit umsetzen. Diese Auswertungen können dann auf PCs oder mobilen Geräten angezeigt werden.

Office 365 Deutschland kann ab sofort direkt über das Internet genutzt werden. Über Enterprise Agreements und das Lizenzprogramm für Bildungseinrichtungen können ebenfalls Lizenzen erworben werden. In den nächsten Monaten will Microsoft die Suite auch über das Cloud Solution Provider Programm anbieten.

“Mit Office 365 Deutschland ermöglichen wir auch jenen Unternehmen Zugang zu unseren cloudbasierten Produktivitätswerkzeugen, die aufgrund strenger Datenschutz- und Compliance-Anforderungen nur Cloud-Dienste aus deutschen Rechenzentren beziehen können”, kommentiert Sabine Bendiek, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland.

Laut Microsoft reagiert man mit diesem Angebot auf Nachfrage aus dem deutschen Markt. Vor allem Auftraggeber der öffentlichen Hand wollen die Rechenzentren ihres Providers in Deutschland wissen, wie aus einer aktuellen Studie von Crisp Research im Auftrag von Microsoft hervorgeht (PDF). Demnach erwägen 65 Prozent der Umfrageteilnehmer die Migration ihrer IT in die Public Cloud nur dann, wenn sich die Rechenzentren des Anbieters in Deutschland befinden. Anwender in der Finanzbranche können damit beispielsweise das Risiko senken und gesetzlich vorgeschriebene Rücklagen minimieren. Microsoft hat zudem für das Datentreuhänder-Modell ein Zertifikat des deutschen TÜV bekommen.