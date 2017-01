Microsoft stellt Mitarbeiter-Planung StaffHub für Office 365 vor

Mit einem neuen Tool will Microsoft Organisationen in Service-orientierten Branchen ein Tool an die Hand geben, mit dem Dienstpläne verwaltet werden können.

Microsoft stellt StaffHub vor, ein neuer Service in Office 365, mit dem Mitarbeiter verwaltet werden können. StaffHub richtet sich vor allem an Unternehmen, die viele Angestellte haben, die selbst nicht über einen festen Arbeitsplatz verfügen, oder die hauptsächlich im Kontakt mit Kunden stehen, wie etwa in Pflegeberufen oder in Reinigungsfirmen.

Vielfach werden hier noch Werkzeuge wie gedruckte Dienstpläne verwendet. Mit StaffHub bietet ein Werkzeug, das auf dem Desktop und als App für Android und iOS-Geräte verfügbar ist. StaffHub bietet in erster Linie eine Kalender-Funktion. Teamleiter können hier Pläne aufstellen und die Pläne an Mitarbeiter übermitteln. Auch können Leiter oder Kollegen Informationen für die nächste Schicht hinterlegen oder Dienste mit anderen tauschen.

“Der Home-Screen der App bietet eine Zusammenfassung aller künftigen Dienste und jegliche wichtige Information”, teilt Microsoft in einem Blog mit. “Anwender können daher auch sehen, wer noch an diesem Tag eingetragen ist, was hilfreich sein kann, etwa, wenn Sie wissen wollen, mit wem sie zusammenarbeiten oder wenn Dienste getauscht werden sollen.”

Wenn Mitarbeiter Dienste tauschen gibt es noch die Möglichkeit, diese Vorgänge durch einen Vorgesetzten genehmigen zu lassen. Wichtige Änderungen oder Informationen lassen sich ebenfalls an alle Betroffene verschicken.

Zudem lassen sich in StaffHub zentrale Informationen hinterlegen, etwa in Form von Videos oder Dokumenten. Auch können in den Apps Verweise auf selbst entwickelte Anwendungen erstellen.

Microsoft ermöglicht auch die Integration von StaffHub mit bestehenden Tools, wie Kronos, einem – vor allem in den USA verbreitetem Human Capital Management, das als Cloud-Service geliefert wird. Zunächst werden Manager in der Lage sein, aus dem Kronos Workforce-Management Dienstpläne für Mitarbeiter und Teams zu importieren. Allerdings zunächst nur in einer kleinen geschlossenen Beta. Bereits jetzt sei es jedoch möglich, Informationen in eine .csv-Datei zu exportieren, damit sind diese auch in anderen Systemen verfügbar.

Zudem sei geplant, auch weitere Dienste mit StaffHub zu integrieren. Der Dienst ist ab sofort für Office-365-Abonnementen verfügbar. In Deutschland ist der Dienst mit einem Exchange-Online-Kiosk-Lizenz ab 1,7 Euro pro Mitarbeiter und Monat verfügbar. StaffHub ist derzeit in 15 Sprachen, darunter Deutsch und Englisch verfügbar. Anwender, die dieses Tool nicht verwenden möchten, können das leicht deaktivieren.