TauschRausch: Vodafone nimmt alte Smartphones und Tablets in Zahlung

Auch Vodafone bietet Kunden jetzt die Möglichkeit, ihr altes Smartphone oder Tablet in Zahlung zu geben. Mit der Aktion TauschRausch können Kunden ihr altes Smartphone laut Vodafone nachhaltig einer Wiederverwendung zuführen und erhalten dafür auch einen Gegenwert.

Smartphones und Tablets sind beliebte Weihnachtsgeschenke. Das alte Gerät landet dann nach der Bescherung häufig in der Schublade oder auch im Hausmüll. Bis zu 200.000 Tonnen Elektroschrott werden jedes Jahr fälschlicherweise dem Hausmüll zugeführt, was eine Wiedergewinnung enthaltener Ressourcen verhindert. Vodafone will Abhilfe schaffen und nimmt gebrauchte Geräte zurück. Im Rahmen des Programms kauft jeder der an der Aktion teilnehmenden Vodafone-Shops gebrauchte Smartphones und Tablets an. Der Ankaufspreis kann beim Kauf eines neuen Smartphones, Tablets oder Zubehörs angerechnet, auf den TauschRausch-Gutschein geladen oder auf das Kundenkonto gutgeschrieben werden. Der Kunde hat dabei die Wahl. Die einzige Bedingung ist, dass die Altgeräte noch funktionstüchtig sind und somit als Gebrauchtware bis zu ihrem „Lebensende“ weitergenutzt werden können.

Um dass Gerät eintauschen zu können, müssen die Daten zuvor gesichert werden. Das kann beispielsweise über die die Android-App von Copy my Data oder über beim iPhone über iTunes erfolgen. Über die Filialsuche auf der Vodafone-Webseite lassen sich über die Auswahl “Service” die teilnehmenden Shops anzeigen. Das Gerät muss, wie schon erwähnt, funktionieren und die Aktivierungssperre, beispielsweise “Find my iPHone” oder “Google Account Lock” ausgeschaltet sein. Das Gerät wird dann vor Ort bewertet.

Da der Aufbereitung der Hardware laut Vodafone eine zertifizierte Datenlöschung vorangeht, sollen sich die Nutzer um die Sicherheit ihrer Daten keine Sorgen machen müssen. Vodafone garantiert bei der Abgabe im Shop eine nachhaltige Weiterverwertung und wirkt damit einer umweltschädlichen Entsorgung von Elektrogeräten entgegen.

Es lohnt sich in jedem Fall unabhängig davon im Vorfeld auch einen kleinen Preisvergleich bei den unterschiedlichen Ankaufportalen wie Rebuy oder Flip4new durchzuführen. Flip4new ist übrigens auch der Partner von Ebay, wenn es um den Ankauf von Elektronikgeräten geht. Alternativ lohnt auch ein Blick auf die Ankaufspreise beispielsweise von Apple oder der Telekom. Amazon hatte im September 2014 hierzulande sein Trade-in-Programm gestartet, es aber knapp ein Jahr später, im August letzten Jahres, wieder eingestellt. Das Unternehmen verweist alternativ auf den Marketplace.

