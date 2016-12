HP stellt robustes Convertible HP ProBook x360 11 G1 Education Edition vor

Das von HP Inc. in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelte ProBook x360 11 G1 Education Edition (EE) ist speziell für den Gebrauch in Schulen konzipiert.

Mit dem HP ProBook x360 11 G1 Education Edition hat HP Inc. in Zusammenarbeit mit Microsoft das nach eigenen Aussagen weltweit dünnste und robusteste Convertible speziell für den Gebrauch in Schulen entwickelt. Das HP ProBook x360 11 EE kommt mit Windows 10 und hat spezielle Features wie ein Dual Cam System mit Explorer Modus und einen aktiven Eingabestift für den Einsatz in unterschiedlichen Lernumgebungen an Bord. In den USA ist das Gerät ab Mitte Dezember ab 329 Dollar erhältlich. Verfügbarkeitstermine und Preise für Deutschland hat das Unternehmen noch nicht mitgeteilt.

Das 11,6-Zoll-Convertible kommt mit einem HD-Display, das eine Auflösung von 1366 mal 768 Pixel bietet. Wahlweise ist es auch mit Touchscreen erhältlich. Das Display wird von Corning Gorilla Glass geschützt. Das Gerät ist außerdem mit einer 720p und einer 1080p-Kamera ausgestattet.

Angetrieben wird das Convertible wahlweise von einer Intel Celeron N3350-Dualcore-CPU mit 1,1 GHz Takt (bis maximal 2,4 GHz) inklusive Intel HD Graphics 500 oder einem Intel Pentium N4200-Quadcore-Prozessor mit 1,1 GHz Takt (bis 2,5 GHz) mit Intel HD Graphics 505. Das ProBook x360 11 G1 EE ist mit bis zu 8 GByte DDR3L-1600-SDRAM ausgestattet. Für Daten bietet HP 64 GByte eMMC und 128 bis 256 GByte große M.2-SSDs. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit 11 Stunden an. Als Betriebssystem kann Windows 10 Pro 64, Pro NAL (National Academic License) oder Windows 10 Home 64 zum Einsatz kommen.

Das Angebot an Schnittstellen umfasst Dual-Band-WLAN 802.11a/b/g/n/ac (2×2) mit Bluetooth 4.2 (Intel Dual Band Wireless-AC 7265), GBit-LAN, zwei USB 3.1 Gen1-Anschlüsse, einen USB Type-C-Anschluss (nur Transfer), einen HDMI 1.4b-Anschluss sowie einen kombinierten Kopfhörer-Mikrofon-Anschluss.

Das Gerät misst 302,4 x 207,9 x 19,9 Millimeter. Die Standardversion wiegt rund 1,35 Kilo, die Touchvariante 1,45 Kilo. Die Garantiedauer beträgt drei Jahre.