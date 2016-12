Aldi Süd bietet 5-Zoll-LTE-Smartphone mit Android 6.0 für 100 Euro

Mit dem Medion E5005 bringt Aldi Süd ab 15. Dezember für 99,99 Euro ein LTE-Smartphone mit 5-Zoll-Display, Android 6.0 Marshmallow, Quadcore-Prozessor, Dual-SIM-Funktion, 1 GByte RAM und 8 GByte internem Speicher sowie einer 5- und einer 2-Megapixel-Kamera. Auf der Herstellerseite ist es mit einem unverbindlichen Verkaufspreis von aktuell 149 Euro gelistet.

Das 12,7 Zentimeter große – dank IPS-Technologie blickwinkelstarke – Display des E5005 bietet eine Auflösung von 854 mal 480 Pixel. Auf der Rückseite verbaut Medion eine 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus, Blitzlicht und digitalem Zoom, auf der Vorderseite eine 2-Megapixel-Kamera für Selfies und Videochats.

Das E5005 wird von einem Quadcore-Prozessor MediaTek MT6735M mit 1 GHz Takt angetrieben, dem 1 GByte RAM zur Seite stehen. Für Daten steht ein 16 GByte großer interner Speicher zur Verfügung, der sich mithilfe von microSD-Karten um bis zu 32 GByte erweitern lässt. Die Dual-SIM Funktion ermöglicht die parallele Nutzung zweier Micro-SIM-Karten. So können zwei Rufnummern gleichzeitig verwendet werden.

Die Datenkommunikation kann via LTE Cat4 mit einer Übertragungsrate von bis zu 150 MBit/s im Download und bis zu 50 MBit/s im Upload, per HSPA+ mit bis zu 21 MBit/s im Download und 5,76 Mbit/s im Upload, WLAN 802.11 b/g/n (2,4 und 5 GHz), Bluetooth 4.0 und GPS erfolgen. Die Stromversorgung übernimmt ein 2100-mAh-Akku. Neben dem Speicherkarterleser ist noch ein microUSB 2.0- sowie ein Audio-Anschluss verbaut.

Als Betriebssystem kommt bei dem 155 Gramm schweren und 74 mal 146 mal 9,8 Millimeter großen Smartphone Android 6.0 Marshmallow zum Einsatz, Updates werden Over the Air (OTA) eingespielt. Eine 30-Tage-Testversion von McAfee Mobile Security ist vorinstalliert. Streaming-Neukunden haben die Möglichkeit Aldi life Musik powered by Napster 60 Tage kostenlos zu testen. Danach werden 7,99 Euro pro 30 Tage fällig. Das Abonnement ist zum jeweiligen Ablaufdatum kündbar. Eine Kombination mit den Musik Paketen von Aldi Talk ist nicht möglich. Wie üblich liegt auch bei diesem Smartphone ein Aldi Talk Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben dem Lieferumfang bei.

Zeitgleich bietet Aldi Süd mit dem Medion Life E4504 ein 4,5-Zoll-LTE-Smartphone für 79,99 Euro an. Es ist damit 20 Euro günstiger als bei Medion im Shop. Es kommt mit einem kleineren 4,5-Zoll-Display (11,43 Zentimeter) mit IPS-Technologie und einer Auflösung von 854 mal 480 Pixel, einem 1-GHz-Quadcore-Prozessor, 1 GByte RAM, 8 GByte Speicher (auf 64 GByte erweiterbar) und Android 5.1 Lollipop. Für Fotos, Selfies und Videochats stehen eine 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus, Blitzlicht und digitalem Zoom auf der Rückseite und eine 2-Megapixel-Frontkamera zur Verfügung.

Der Akku bietet eine Kapazität von 1800 mAh. Die Datenübertragungsmöglichkeit sind identisch zum E5005. Zu den Features zählen unter anderem auch ein UKW-Radio und ein MP3-Player. Auch beim E4504 legt Aldi ein Aldi Talk-Starterset mit 10 Euro Guthaben bei und Musik-Freunde erhalten die Möglichkeit einer kostenlosen Testphase für den Streaming Service Aldi life Musik powered by Napster. Außerdem gibt es ein türkisfarbenes Backcover gratis on top. Das 135 Gramm schwere Smartphone misst 67 mal 133 mal 9,2 Millimeter.

Aldi Süd verkauft ab 15. September außerdem das 17,3-Zoll-Notebook Medion P7648. Es kommt mit Full HD-Display, Intel Core i7-CPU, Nvidia GeForce GTX-Grafik, 16 GByte RAM, USB 3.1 Typ-C und ac-WLAN, sowie einer 256-GByte-SSD und einer 1-TByte-HDD. Bei Aldi Nord ist es bereits eine Woche vorher verfügbar.

Schon ab 8. Dezember gibt es außerdem – diesmal in allen Aldi-Filialen bundesweit – das 10,1-Zoll-Tablet Medion X10302 mit LTE, Android 6.0 Marshmallow, Full HD-Display, Octacore-Prozessor, 2 GByte RAM und 32 GByte Speicher für 199 Euro.

Tipp: Sind Sie ein Android-Kenner? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de