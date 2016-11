Amazon startet Weihnachts-Angebote-Woche

Bei Amazon geht es kurz vor Jahresende wieder Schlag auf Schlag. Von der Cyber Monday Woche geht es nahezu nahtlos in die Weihnachts-Angebote-Woche über. Der Online-Händler bietet im Zeitraum von 29. November bis 6. Dezember wieder tausende Blitzangebote und Angebote des Tages. Sonderrabatte gibt es bis 22. Dezember außerdem bei den Warehouse-Deals.

Zwischen 6 Uhr und 20 Uhr starten täglich alle 5 Minuten neue Angebote, die jeweils nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen und für maximal 4 Stunden verfügbar sind – aber auch sehr schnell ausverkauft sein können. Zu den Top Deals zählen Sony Kameras, OLED Fernseher von LG, Haushaltsgroßgeräte unter anderem von AEG und Siemens und elektrische Zahnbürsten von Philipps und Oral-B.

Die Angebote des Tages starten um Mitternacht und sind für 24 Stunden verfügbar, ebenfalls solange der Vorrat reicht. Der Preis wird jeweils zum Start jedes Deals bekannt gegeben. Zum Start jedes Angebots werden auf der Produkt-Detailseite der neue Preis des Produkts und – soweit verfügbar – die unverbindliche Preisempfehlung angezeigt. Ein Kunde kann also zum vorherigen Amazon-Preis, oder wenn vorhanden, auch zur unverbindlichen Preisempfehlung vergleichen und sich so auf einen Blick einen Eindruck über die Attraktivität des Preises verschaffen. Bei den heutigen Angeboten des Tages findet sich beispielsweise auch der Fire TV Stick mit Sprachfernbedienung in der zertifizierten und generalüberholten Version für 29,99 Euro statt 44,99 Euro.

Die anstehenden Blitzangebote werden bis zu 24 Stunden vor dem Start auf Amazon.de/Angebote oder via Amazon-App angekündigt – allerdings noch ohne Preisangabe.

Der Onlinehändler gibt auch einige Tipps für die erfolgreiche Schnäppchenjagd. Favorisierte Angebote lassen sich in der App oder auf der Webseite auf „Beobachten“ setzen. Beim Start erhalten Interessenten dann eine Push-Benachrichtigung. Kunden, die das gewünschte Produkt in ihren Einkaufswagen gelegt und damit reserviert haben, sollten ihren Einkauf innerhalb von 15 Minuten abschließen, weil die Reservierung sonst verfällt und das Produkt wieder anderen Kunden zur Verfügung steht. Ist ein Blitzangebot bereits zu 100 Prozent reserviert, aber noch nicht ausverkauft, empfiehlt sich ein Eintrag auf der Warteliste. Nimmt ein anderer Kunde das entsprechende Blitzangebot doch nicht in Anspruch, wird es für den nächsten auf der Liste verfügbar.

Die ersten 30 Minuten lang stehen die Blitzangebote exklusiv Prime-Kunden zur Verfügung. Wer keine solche Premium-Mitgliedschaft für derzeit 49 Euro im Jahr abgeschlossen hat, dürfte bei besonders gefragten Produkten häufig leer ausgehen. Dem ist sich natürlich auch Amazon bewusst und weist daher in seiner Ankündigung ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, den Prime-Service 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Amazon-Kunden erhalten außerdem vom 29. November bis einschließlich 22. Dezember 2016 30 EUR Sofortrabatt ab einem Einkauf von 100 EUR auf ausgewählte Produkte von Amazon Warehouse Deals. Der Sofortrabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen.

Das Prime-Abo wird mit künftig 69 Euro im Jahr 20 Euro teurer. Auch Studenten müssen dann mehr bezahlen. Alternativ bietet der Online-Händler jetzt auch ein Abo für 8,99 Euro monatlich. Neukunden, die eine Prime-Mitgliedschaft noch vor dem 1. Februar 2017 abschließen, zahlen 49 Euro im ersten Jahr. Bestandskunden haben noch etwas Schonfrist. Wird der nächste Mitgliedsbeitrag bis Ende Juni 2017 fällig, zahlen sie dann auch für ein weiteres Jahr nur 49 Euro. Alle, bei denen der Betrag ab 1. Juli fällig wird, müssen ab dann bereits 69 Euro bezahlen.

Das Portfolio des Prime-Programms in Deutschland umfasst derzeit den kostenlosen Premiumversand von Millionen von Artikeln, unbegrenztes Streaming von mehr als 15.000 Filmen und Serienepisoden mit dem Streaming Service Prime Video, den Zugriff auf über eine Million Songs mit Prime Music und unbegrenztem Foto-Speicherplatz in der Amazon Cloud. Außerdem erhalten Prime-Mitglieder Zugang zu Amazon Pantry und den Premiumzugang zu Verkaufsaktionen auf Amazon und BuyVIP. In Berlin und im Raum München können sie zudem den schnellen Lieferservice Prime Now nutzen. Ende August brachte Amazon auch die Dash-Buttons nach Deutschland.

