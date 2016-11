Bericht: Apple entwickelt 3D-Kamera für iPhone 8

Apple arbeitet angeblich an einem neuen Dual-Kamera-Modul, das auch 3D-Fotografie ermöglicht. Unterstützt wird der iPhone-Hersteller dabei von LG Innotek, wie The Korea Economic Daily berichtet. Die Kamera mit zwei Linsen soll demnach in der zweiten Jahreshälfte Einzug in neue Apple-Produkte halten – es wird erwartet, dass Apple in der zweiten Hälfte 2017 das iPhone 8 vorstellt.



“Apple prüft derzeit, wie es seine 3D-Kameratechnik in die Smartphonekamera von LG Innotek integrieren kann”, zitiert die Zeitung ihre “mit der Situation vertrauten Quellen”. “Da LG Innotek eine eigene 3D-Kamera und zugehörige Technologien hat, werden die gemeinsamen Bemühungen wahrscheinlich im kommenden Jahr Früchte tragen.”

Apples 3D-Kameratechnik stammt vom israelischen Start-up Linx, das das Unternehmen aus Cupertino 2015 für angeblich 20 Millionen Dollar übernommen hat. Linx kombiniert mehrere Sensoren in einem Kameramodul, die somit mehrere Bilder gleichzeitig aufnehmen lassen. Sie sollen auch “sehr genaue räumliche Informationen” wie beispielsweise die Abmessungen eines 3D-Objekts erfassen und die Erstellung von dreidimensionalen Fotos erlauben.

Mit dem iPhone 7 Plus hat Apple bereits ein Smartphone mit einer Dual-Kamera im Programm. Sie wird von LG Innotek produziert. Das zu LG Electronics gehörende Unternehmen steckt zudem hinter der 3D-Kamera des 2011 vorgestellten LG Optimus 3D.

Patently Apple verweist in dem Zusammenhang auf verschiedene Patente von Apple für 3D-Kameratechnologien. Smartphonekameras mit zwei Linsen böten aber auch Huawei und Lenovo an. Darüber hinaus werde erwartet, dass Samsung seine Premium-Smartphones ab dem kommenden Jahr mit Dual-Kamera-Modulen ausstattet. Damit erhöhe sich der Druck auf Apple, neue Funktionen zur Dual-Kamera des iPhone-Plus-Modells hinzuzufügen, um sich gegen seine Konkurrenz zu behaupten.

