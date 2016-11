SAP und GE Digital kooperieren für das Industrial Internet of Things

SAP und GE Digital kündigen für das Industrial Internet of Things (IIoT) eine Zusammenarbeit an. Vor allem Kunden, die SAP- und GE-Lösungen zusammen einsetzen, sollen von der Kooperation profitieren. Ziel der aktuellen Kooperation von SAP und GE ist auch die Entwicklung weiterer Standards. Auch soll die auf diese Weise geschaffene Offenheit einen schnelleren Einsatz von IoT-Standard-Technologien ermöglichen. Produktseitig betrachtet dreht sich die Kooperation vor allem um die Integration des Predix-Betriebssystems von GE Digital mit der SAP HANA Cloud Platform.

Darüber hinaus soll es auch im Bereich Anlagenmanagement mit SAP Asset Intelligence Network gemeinsame Entwicklungen geben. Des Weiteren sind spezielle Branchenlösungen für Anwender in der Öl- und Gasindustrie geplant. “Der umfassende Austausch von Daten und Kontextinformationen ist für die Besitzer, Betreiber und Hersteller von Anlagen ein entscheidender Baustein zur Schaffung von durchgängigen Prozessen. Er ist ein gutes Beispiel für unsere Vision “Things to Outcomes”, erklärt Tanja Rückert, Executive Vice President für Digital Assets & IoT bei SAP.

Beide Unternehmen sind im Industrial Internet Consortium (IIC) vertreten. Dieses US-lastige aber dennoch internationale Netzwerk setzt sich aus Unternehmen und Hochschulen zusammen. Ziel des Konsortiums ist unter anderem, die Entwicklung von Standards und neuen Anwendungen für Industrial IoT. Neben SAP sind auch weitere deutsche Unternehmen wie Bosch oder Siemens in dieser Organisation aktiv.

“Mit der Kooperation zwischen GE und SAP erschließen wir neue Chancen für das Geschäftsumfeld des Industrial IoT”, erklärt Denzil Samuels, Global Head of Channels & Alliances von GE Digital. “Der Fokus dieser Partnerschaft liegt darauf, die gemeinsame Vermarktung auszuweiten und Innovationen in schnell wachsenden Märkten für Cloud-Plattformen zu beschleunigen.”

SAPs eigene IoT-Strategie basiert auf der In-Memory-Technologie HANA. Vergleichbare Kooperationen unterhält SAP unter anderem mit Bosch und Siemens. Eine Übersicht über die Ansätze von Microsoft,Oracle,IBM, SAP, der Software AG und HPE finden Sie in unserer umfangreichen IoT-Marktübersicht.SAP und GE Digital kündigen für das Industrial Internet of Things (IIoT) eine Zusammenarbeit an. Vor allem Kunden, die SAP- und GE-Lösungen zusammen einsetzen, sollen von der Kooperation profitieren. Ziel der aktuellen Kooperation von SAP und GE ist auch die Entwicklung weiterer Standards. Auch soll die auf diese Weise geschaffene Offenheit einen schnelleren Einsatz von IoT-Standard-Technologien ermöglichen. Produktseitig betrachtet dreht sich die Kooperation vor allem um die Integration des Predix-Betriebssystems von GE Digital mit der SAP HANA Cloud Platform.

Darüber hinaus soll es auch im Bereich Anlagenmanagement mit SAP Asset Intelligence Network gemeinsame Entwicklungen geben. Des Weiteren sind spezielle Branchenlösungen für Anwender in der Öl- und Gasindustrie geplant. “Der umfassende Austausch von Daten und Kontextinformationen ist für die Besitzer, Betreiber und Hersteller von Anlagen ein entscheidender Baustein zur Schaffung von durchgängigen Prozessen. Er ist ein gutes Beispiel für unsere Vision “Things to Outcomes”, erklärt Tanja Rückert, Executive Vice President für Digital Assets & IoT bei SAP.

Beide Unternehmen sind im Industrial Internet Consortium (IIC) vertreten. Dieses US-lastige aber dennoch internationale Netzwerk setzt sich aus Unternehmen und Hochschulen zusammen. Ziel des Konsortiums ist unter anderem, die Entwicklung von Standards und neuen Anwendungen für Industrial IoT. Neben SAP sind auch weitere deutsche Unternehmen wie Bosch oder Siemens in dieser Organisation aktiv.

“Mit der Kooperation zwischen GE und SAP erschließen wir neue Chancen für das Geschäftsumfeld des Industrial IoT”, erklärt Denzil Samuels, Global Head of Channels & Alliances von GE Digital. “Der Fokus dieser Partnerschaft liegt darauf, die gemeinsame Vermarktung auszuweiten und Innovationen in schnell wachsenden Märkten für Cloud-Plattformen zu beschleunigen.”

SAPs eigene IoT-Strategie basiert auf der In-Memory-Technologie HANA. Vergleichbare Kooperationen unterhält SAP unter anderem mit Bosch und Siemens. Eine Übersicht über die Ansätze von Microsoft,Oracle,IBM, SAP, der Software AG und HPE finden Sie in unserer umfangreichen IoT-Marktübersicht.