IBM sucht in München IoT-Start-ups

In München will IBM das IoT-Start-up mit der besten Idee küren. Dazu hat Big Blue den Seriengründer Jason Calacanis als Partner engagiert.

IBM wird am 28. November in München den Ideen-Wettbewerb Smartcamp abhalten. Noch bis zum 16. November können Start-ups aus diesem Bereich ihre Ideen einreichen. Weltweit wird IBM diese Veranstaltung in noch weiteren 26 Städten abhalten.

Die besten zehn Start-ups können zudem ein dreimonatiges Inkubatoren-Programm und ein Investment in Höhe von 25.000 Dollar gewinnen. Die Unternehmen dürfen jedoch nur “early stage” sein. Das bedeutet, sie dürfen zum Stichttag, dem 1. August 2016 nicht älter als fünf Jahre alt sein und dürfen innerhalb der vergangenen 12 Monate einen Umsatz von 10 Millionen Dollar nicht überschreiten und müssen eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinung beibringen können.

Das Smartcamp wird am 28 November in München im IoT Center stattfinden. Bei der deutschen Ausgabe des Smartcamps können sich die jungen Unternehmen nicht nur mit erfahrenen Mentoren austauschen und wertvolle Tipps rund ums Pitchen einholen, sondern innovative Ideen vor geladenen Gästen sowie einer Jury präsentieren und diese bewerten lassen.

Im Anschluss werden die besten ein bis zwei Unternehmen zum IBM Smartcamp Gewinner München gekürt. Als Partner hat sich IBM Smartcamp in diesem Jahr den Angel Investor und Multiunternehmer Jason Calacanis und seine LAUNCH Media Organisation mit ins Boot geholt. Insgesamt werden zehn Teams als Smartcamp Gewinner das LAUNCH Festival im März 2017 in San Francisco besuchen.

Hier stehen das Lernen, Netzwerken und die Präsentation ihrer eigenen Ideen im Vordergrund. Der IBM Global Entrepreneur des Jahres erhält dann einen Platz in Calcani’s 3-monatigem LAUNCH Inkubatoren-Programm sowie ein Investment in Höhe von 25.000 Dollar.