G-Technology aktualisiert mobile Speicher mit SSD und USB Typ-C

G-Technology hat die USB-Typ-C-fähige mobile Festplatte G-Drive slim SSD USB-C vorgestellt. Die SSD ist in den Farben Silber und Space Grau erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt für die Version mit 500 GByte Speicherkapazität bei 274,95 Euro, die Version mit 1 TByte kostet 449,95 Euro. Die G-Drive slim SSD USB-C ist in Silber ab sofort über ausgewählte Fachhändler erhältlich. Die Ausführung in Space Grau mit 500 GByte gibt es exklusiv in Apple Stores zu kaufen.

Die SSD bietet eine Übertragungsrate von 540 MByte/s und eine schnelle USB-3.1-Verbindung der zweiten Generation mit 10 Gbyte/s. Die zugehörigen Typ-C-zu-Typ-C-Kabel sowie Typ-C-zu-Typ-A-Adapterkabel ermöglichen die Nutzung mit jedem Computer mit Thunderbolt-3-, USB-C- oder USB-3.0-Anschluss (USB-3.0-Kompabilität durch im Lieferumfang enthaltenes Typ-C-zu-Typ-A-Adapterkabel). Die G-Drive slim SSD USB-C benötigt keine externe Stromquelle. Das 127 Gramm schwere Laufwerk ist 12,9 mal 8,20 Zentimeter groß und 9,91 Millimeter hoch.

“G-Technology setzt bei seinen Produkten stets auf die fortschrittlichsten Technologien. Unsere bisher schnellste tragbare Speicherlösung für Verbraucher kombiniert SSD- mit der neuesten USB-C-Technologie und verdeutlicht unser Bestreben, den Kunden stets außergewöhnlich stilvolle, zuverlässige und leistungsstarke Produkte anzubieten”, erklärt Mike Williams, Vice President, Advanced Technologies/G-Technology, Content Solutions, Western Digital.

G-Technology hat zudem eine neue Farbe für die G-Drive mobile USB-C Serie angekündigt. Die mobile Festplatte ist neben Silber, Space Grau und Gold nun auch in Rose Gold bei ausgewählten Händlern erhältlich. Die G-Drive mobile USB-C ist mit jedem Thunderbolt-3-, USB-C- und USB-3.0-System kompatibel. Die eingebaute 1-TByte-Festplatte mit 7200 Umdrehungen pro Minute ermöglicht eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 136 MByte/s. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer und Urheberechtsabgaben beträgt 149,95 Euro.

Die Platten sind ab Werk Mac-formatiert, Windows-Nutzer können die externen Festplatten von G-Technology aber einfach mit dem G-Technology Windows Format Wizard für Windows formatieren.

