Ihr Unternehmen im Blick – Richtig fokussieren mit dem PRTG Business Process Sensor

Wissen Sie, ob Ihr Vertriebsteam gerade auf reibungslos ablaufende Prozesse zurückgreifen kann? Oder müssen Sie dazu erst alle beteiligten Komponenten einzeln überprüfen? IT-Monitoring unterstützt Sie bei der Kontrolle Ihrer Infrastruktur, aber oft sehen Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht, sprich der Überblick geht angesichts der unzähligen Details verloren.

Netzwerk-Monitoring ist eines der wesentlichen Elemente zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Funktion Ihrer IT-Infrastruktur. Nur wenn Sie alle Komponenten in die Überwachung einbeziehen, erhalten Sie ein umfassendes und zuverlässiges Gesamtbild Ihrer IT. Allerdings geht dann auch schnell der Überblick verloren. Unwichtige Ausfälle ziehen den Blick auf sich, einzelne Geräte schlagen Alarm, obwohl ausreichend Redundanzen vorhanden sind. Hier bietet PRTG Network Monitor mit dem Business Process Sensor eine Lösung, die einen größtmöglichen Überblick bei maximaler Granularität in der Überwachung ermöglicht.

Nehmen wir als Beispiel den Prozess “Webseite” und beschränken wir uns dabei auf das Backend, um den Prozess bewusst einfach zu gestalten: Ein Load Balancer verteilt einkommende Nutzeranfragen auf 4 Webserver, die wiederum aus zwei redundanten Datenbanken befüllt werden. Jede dieser Komponenten wird mit einem eigenen Sensor von PRTG erfasst, die Einzelsensoren wiederum in einem Business Process Sensor zusammengefasst.

Fällt jetzt beispielsweise ein Webserver aus und ein zweiter zeigt Leistungseinbußen, funktionieren immer noch zwei Webserver: Der Publikationsprozess der Webseite ist nicht ernsthaft gefährdet. In einer Gesamtübersicht z.B. für das Management wird der Webseiten-Prozess grün dargestellt, während die Technik bereits über die einzelnen Ausfälle informiert wurde und eingreifen kann.

PRTG Network Monitor bietet Features zum Monitoring der gesamten IT-Infrastruktur und liefert so die Möglichkeit, das Netzwerk bis in die kleinsten Details zuverlässig zu überwachen und gleichzeitig über den Business Process Sensor und die PRTG-Maps den Blick auf das Wesentliche zu fokussieren und maximale Übersicht zu schaffen. Damit Sie sowohl den Wald als auch die Bäume sehen.

Testen Sie die Software jetzt kostenlos (die Installation dauert nur 2 Minuten) und erleben Sie selbst, wie PRTG Ihr Netzwerk zuverlässiger und Ihren Job einfacher macht.