Aldi bietet nun auch E-Books an

Ab 20. Oktober verkauft Aldi auch E-Books. Zum Start bietet das Unternehmen das rund 7 Zoll große Tablet Medion LifeTab E6912 mit E-Book-Reader-Funktion an. Es kostet 129 Euro inklusive 10 Euro Guthaben für E-Books an.

Aldi Nord und Aldi Süd erweitern ihr Angebot ab 20. Oktober um E-Books. Kunden haben dann die Möglichkeit, bei Aldi life aus über einer Million Bücher zu wählen. Darunter befinden sich auch englischsprachige Bücher. Das Unternehmen bietet zum Auftakt das Medion E-Tablet E6912 mit E-Book-Reader-Funktion als Aktionsartikel zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 129 Euro an.

Über die übergreifende App Aldi life können Kunden aus kostenlosen und kostenpflichtigen Büchern wählen. Bezahlt wird per PayPal, Kreditkarte oder Guthaben-Bon. Ähnlich wie bei Aldi Talk und Aldi life Musik können die Guthaben-Bons für die E-Books bei Aldi an der Kasse erworben werden. Nach dem Kauf oder dem kostenlosen Download stehen die E-Books anschließend in der App Aldi life eBooks zum Lesen bereit.

Unterstützt werden auch die Formate PDF, EPUB, DjVu, TXT und FB2. Viele Bücher, die nicht über Aldi life erworben wurden, können hochgeladen und mit Aldi life eBooks synchronisiert werden. Die Bücher lassen sich auch auf dem PC oder Mac lesen. Informationen zu Autoren, Leseproben, gezieltes Suchen nach Kategorien wie Neuheiten, beliebte Klassiker oder aktuellen Bestsellern runden den Service ab.

Ab 20. Oktober ist sowohl bei Aldi Nord als auch Aldi Süd für 129 Euro das Medion-E-Tablet E6912 mit E-Book-Reader-Funktion und 3G-Modul erhältlich. Damit lassen sich auch unterwegs E-Books über Aldi life-App herunterladen und lesen.

Das Tablet kommt mit einem 6,95 Zoll großen Display (17,65 Zentimeter Bilddiagonale) und einer HD-Auflösung von 1280 mal 720 Bildpunkten. In Front- und Rückseite ist jeweils eine 2-Megapixel-Kamera verbaut. Angetrieben wird es von einem Quad-Core-Prozessor MT6580 von MediaTek mit einer Taktfrequenz von bis zu 1,3 Gigahertz, dem 1 GByte RAM zur Seite stehen. Der interne 8 GByte große Speicher, von dem 4,7 GByte frei verfügbar sind, lässt sich mithilfe von microSD-Karten um bis zu 128 GByte erweitern.

Die Datenübertragung kann per WLAN nach dem n-Standard und HSPA+ mit bis zu 21 MBit/s im Downstream beziehungsweise bis zu 5,76 MBit/s im Upstream und Bluetooth 4.0 erfolgen. Zur weiteren Ausstattung zählen eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse und ein Micro-USB-2.0-Port mit Host-Funktion. Für die Stromversorgung ist ein 3000-mAh-Akku zuständig. Als Betriebssystem kommt Android 6.0 Marshmallow zum Einsatz.

Im Kaufpreis des Tablets sind bereits 10 Euro Guthaben für Aldi life eBooks enthalten. Als kostenlose Zugabe gibt es zudem ein Aldi Talk Starter-Set inklusive 10 Euro Startguthaben, mit dem im Rahmen des Guthabens eine Aldi Talk-Internet-Flatrate gebucht werden kann. Darüber hinaus können Neukunden beim Kauf des E-Tabs den Aldi-Musikstreaming-Service Aldi Life Musik powered by Napster, der vergangenes Jahr an den Start ging, für 60 Tage kostenlos nutzen. Weitere Informationen zu Aldis Life Welt stehen ab 13. Oktober zur Verfügung.

Tipp der Redaktion: Zahlreiche elektronische Bücher sind kostenlos im Internet zu finden. Von Fachbüchern bis Unterhaltungsliteratur gibt es E-Books gratis und völlig legal für jedermann als Download. ITespresso.de verrät die besten Quellen für kostenlosen Lesestoff und erklärt, worauf es zu achten gilt.