Fahrzeuge von Audi, BMW und Daimler sollen ab 2017 über Here Daten austauschen

Per Kamera sollen die Fahrzeuge die Umgebung erfassen. Aus den Aufnahmen werden Informationen zu Parkplätzen, Baustellen oder auch Verkehrsschildern extrahiert. Geschwindigkeit und Standort, Bremsmanöver und der Einsatz von Nebelscheinwerfern werden ebenfalls übermittelt und aggregiert anderen zur Verfügung gestellt.

Fahrzeuge der Marken Audi, BMW und Mercedes-Benz werden ab 2017 Daten zur Verkehrslage und -situation austauschen. Dazu nutzen sie einen gemeinsamen Kartendienst namens Open Location Platform auf Basis des Angebots der ehemaligen Nokia-Sparte Here. Sie gehört inzwischen einem Konsortium, an dem alle drei Autohersteller beteiligt sind. Die Autobauer hatten Here im vergangenen Jahr für 2,8 Milliarden Euro Nokia abgekauft, um sich von großen IT-Firmen unabhängiger zu machen.

Das System wird demnach unter anderem Verkehrsfluss, Hindernisse und Straßenzeichen erfassen. Dazu dient eine an der Front der Fahrzeuge angebrachte Kamera. Zu den Aufzeichnungen der einzelnen Fahrzeuge zählen Geschwindigkeit und Standort, aktuelle Richtung, eventuelle scharfe Bremsmanöver und die Aktivierung von Nebelschlussleuchte oder Nebelscheinwerfern.

Die sogennante Open Location Platform, in die die Daten einfließen, hat Here jetzt im Vorfeld der Paris Motor Show skizziert. Das Unternehmen erwartet, dass sich künftig weiter Autohersteller ddaran beteiligen. Für den Fahrer habe sie den Vorteil, dass er nichts melden oder unternehmen müsse, aber bei seinem Routing automatisch von der Vernetzung profitiere.

In der Ankündigung erklärt CEO Edzard Overbeek: “Here glaubt, dass eine Kollaboration der Branche nötig ist, um elementare Probleme der Straßennutzer auf der ganzen Welt zu beseitigen. Heute erleben wir, dass die Technik- und Autobranche sich zusammentun, um Dienste zu erstellen, die das Fahrerlebnis für Milliarden verbessern werden.”

[mit Material von Florian Kalenda ZDNet.de]