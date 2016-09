Neue Funktionen für Outlook für Android und Outlook für iOS

Zahlreiche Funktionen der Sunrise-App setzt Microsoft jetzt in Outlook for iOS und Android um. Die machen es Anwendern leichter, mit der Anwendung zu arbeiten. Für einige, wie die “Interesting Calenders” braucht man allerdings eine Office-365-Adresse.

Microsoft hat neue Funktionen für Outlook auf Android und iOS anangekündigt. Mit dem aktuellen Update führt Microsoft auch Features fort, die einige Nutzer bereits aus der Kalender-App Sunrise kennen. Die hatte Microsoft zusammen mit ihrem Entwickler, der Firma Sunrise Atelier, im Februar 2015 übernommen.

Einige Features aus der App hatte Microsoft bereits in eigenen Produkten integriert. Die App selbst jedoch wird Microsoft nicht fortführen.

Neu in Outlook ist unter anderem die Funktion “Interesting Calendars”. Die hatte Microsoft auf Office 365 bereits vor wenigen Wochen eingeführt. Jetzt wird sie also auch in der mobilen App verfügbar gemacht. Daneben gibt es eine Integration mit Bing Maps sowie weitere Funktionen.

Interesting Calendars erlaubt es beispielsweise, dem Event-Kalender eines Sportteams oder eines Unternehmens zu folgen. Die Termine, die darin geführt werden, tauchen dann auch in Outlook auf. Wie Microsoft mitteilt, werden Anwender demnächst auch TV-Sendungen auf diese Weise im eigenen Outlook-Kalender anzeigen lassen können.

Interesting Calendars ist bereits für Outlook for iOS verfügbar und kommt später auch für die Android-Version. Allerdings werden nur Personen, die auch eine Office-365-Adresse haben, diese Funktion nutzen können.

Auch mit Skype for Business wächst die mobile Outlook-App näher zusammen. So können Anwender künftig Skype-for-Business-Meetings aufsetzen und auch regelmäßige Meetings zu bearbeiten. Stand heute können Nutzer nur einzelne Meetings bearbeiten. Allerdings ist Skype for Business bislang nur an etwa zwei Drittel der Nutzer ausgerollt, wie Microsoft betont.

Outlook bekommt mit dem Update auch eine Icon-Funktion. Wenn ein Anwender etwa ein Dinner in seinen Kalender einträgt, dann wählt die App automatisch ein Bild mit Messer und Gabel aus. Das ist nicht nur eine Spielerei, sondern hilft dem Nutzer auch, sich in den eigenen Terminen besser zurechtzufinden.

Tippt ein Nutzer eine Adresse in der App, dann werden aus Bing Vorschläge extrahiert. Und wenn man einen Vorschlag auswählt, wird Outlook einen Kartenausschnitt zum Termin hinzufügen. Tippt man auf die Karte, dann schlägt Outlook eine Route zum angenommenen Ziel vor.

Anwender können nun auch die Dauer eines Meetings verändern. Die App synchronisiert jetzt auch die neuen Daten mit weiteren Nutzern, die ihre Teilnahme zugesagt haben. In iOS ist das bereits vorhanden. Outlook für Android wird das Feature in Kürze bekommen.

Dennoch bietet die neue Outlook-App nicht den vollen Funktionsumfang, den Nutzer mit der Sunrise-App hatten. So können Anwender beispielsweise keine iCloud-Accounts mit der App verbinden, denn Microsoft sucht nur nach Kalendern, die mit einer Mail-Adresse zusammenhängen. Darüber hinaus bietet Outlook weniger Integrationen für Dienste von Drittanbietern wie Facebook-Events, ToDoList oder Triplt. Auch bei der Steuerung der App muss man noch Abstriche gegenüber der App des Start-ups machen. Anwender können jedoch über die Einstellungen weitere Vorschläge für Features in der App unterbreiten.