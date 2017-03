Die besten Apps für Studenten

Wer vor fünf Jahren durch den Hörsaal oder die Bibliothek einer Universität gelaufen ist, sah Studenten mit Notebooks. Wer heute durch die Universität läuft, sieht keine Notebooks mehr, sondern fast nur noch Tablets. Es gibt keine Produktkategorie, die sich dermaßen schnell verbreitet hat, wie die Tablets im Studium.

Kein Wunder, die Geräte sind ideal fürs Studium. Tablets sind leichter und kleiner als Notebooks, trotzdem kann man damit im Internet surfen, auch einmal längere Texte tippen und leistungsfähige Anwendungen laufen lassen. Auch die Dozenten und Professoren haben auf die Entwicklung reagiert und geben Unterlagen und Skripten für ihre Lehrveranstaltungen vielfach nur noch als PDF-Dokument aus, das die Studenten im Web herunterladen.

Die Tablets sind inzwischen auch nicht mehr so teuer, zumal viele Hersteller gerade für Schüler und Studenten spezielle Rabatte anbieten. Bei Dell beispielsweise gibt es einen Studentenrabatt von zehn Prozent auf ausgewählte Produkte, darunter auch Tablets und Notebooks. Auch bei Hewlett-Packard gibt es Studentenrabatt. Bei beiden Herstellern muss man sich allerdings vorher registrieren.

Günstigere Preise für Studenten gibt es auch bei Apple. Beim Kauf eines iPad liegt die Ersparnis aber bei höchstens 31 Euro. Microsoft gewährt auf Tablets wie das Surface Pro 3 für Studenten immerhin zehn Prozent Preisnachlass.

Im Gegensatz zur Notebook-Ära läuft auf den Tablets nicht nur ein Office-Programm, vielmehr sind auf den Mobilgeräten Apps installiert. Inzwischen gibt es eine unübersehbare Fülle an Apps für alle Betriebssystem-Plattformen. Darunter finden sich auch viele, die das Leben der Studierenden erleichtern. Vom virtuellen, Cloud-basierenden Notizblock, den mehrere Studenten gleichzeitig für ihr Brainstorming bei der Teamarbeit nutzen, über den Formelrechner und die Präsentations-App bis hin zum Nachschlagewerk – es gibt für nahezu jede Aufgabe eine passende App. Oder mehrere passende Apps. Sogar der aktuelle Mensa-Speiseplan lässt sich auf das Smartphone oder das Tablet holen.

ITespresso stellt im Folgenden eine ganze Reihe von Apps vor, die gerade für Bedürfnisse von Studenten geeignet sind. Berücksichtigt werden dabei die führenden Betriebssystem-Plattformen Android, iOS und Windows Phone. Viele Apps werden von den Entwicklern an alle drei Plattformen angepasst.

Bei den kostenlosen Versionen muss man in der Regel mit Werbeeinblendungen und oft auch funktionalen Einschränkungen rechnen. Meistens lohnt sich deshalb der Umstieg auf die Bezahlversion. Am Ende des Artikels findet sich eine Übersicht aller Apps für Android und Windows Phone inklusive Web-Link. Apps für iOS finden Sie am besten im iTunes-Store durch Eingabe des Produktnamens.

Notizen und PDF-Viewer

PDF Viewer 8

PDF-Reader mit vielen Navigations-Funktionen, erlaubt die Suche im Text und zoomt in Dokumente hinein.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Windows Phone

Microsoft One Note

Digitales Notizbuch zum Schreiben und Zeichnen. Nimmt auch Fotos und Grafiken auf. Die Einträge lassen sich nach Kapiteln oder Seiten unterteilen, einzelne Abschnitte kann man markieren. One Note synchronisiert die Daten mit Microsofts Cloud Onedrive. So können Studenten beispielsweise gemeinsam eine Teamarbeit vorbereite. One Note ist auf Smartphones mit Windows Phone bereits vorinstalliert.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: iOS, Windows Phone, Android

Evernote

Eine der bekanntesten Notizbuch-Anwendungen. Sammelt Aufgabenlisten oder Notizen und synchronisiert sie mit der Cloud. Notizen lassen sich auch handschriftlich eingeben. Die Texte in PDFs sind durchsuchbar.

Preis: kostenlos (Basisversion)

Betriebssystem: iOS, Windows Phone, Android

Good Notes

Notiz-Tool mit vielen Funktionen, darunter eine Handschrifterkennung. Dadurch werden auch Texte, die per Stifteingabe verfasst wurden, durchsuchbar. Zudem kann man in PDF-Dokumente hineinschreiben, markieren und sogar zeichnen.

Preis: 6,99 Euro

Betriebssystem: iOS

Präsentation

Google Präsentationen

Präsentations-Tool mit allen wichtigen Funktionen. Öffnet auch Powerpoint-Dateien.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Android

Presentations Mobile

Präsentations-Tool von Softmaker Software mit großem Funktionsumfang. Öffnet Powerpoint-Dateien (97 – 2013). Die Daten sind auch als PDF exportierbar.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Android

Keynote

Leistungsstarke Präsentations-App mit allen Features wie animierten Grafiken, Folienübergängen und interaktiven Diagrammen. Wer auf fertige Vorlagen setzt, findet bereits 30 Themen.

Preis: 9,99 Euro

Betriebssystem: iOS

Office Lens

Das Tool nutzt das Digicam-Modul zum Digitalisieren von Notizen oder Grafiken auf Whiteboards oder auch Schultafeln. Abfotografierte Texte werden von der Handschrifterkennung in durchsuchbaren Text verwandelt. Die Bilder werden in Office Lens zugeschnitten, Reflexionen und Schatten beseitigt und in One Note gespeichert. Bei Bedarf sind die Dokumente auch in PDF-, Word- oder Powerpoint-Dateien umwandelbar.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Windows Phone

Nachschlagewerke Sprachen

Duden Wörterbücher

Die Nachschlagewerke von Duden stehen auch als App zur Verfügung. Neben der reinen Nachschlagefunktion bietet die App Zusatzfeatures wie Sucheingaben, Suchen aus Anwendungen heraus und Aussprachebeispiele. Die App selbst ist kostenlos, die Wörterbücher wie Rechtschreibung, Stilwörterbuch oder Fremdwörterbuch dagegen kostenpflichtig und müssen einzeln erworben werden.

Preis: ab 19,99 Euro

Betriebssystem: Android, iOS (war zu Redaktionsschluss in iTunes nicht verfügbar)

Leo Wörterbuch

Wörterbuch-App, die direkt auf die bekannte Leo-Webseite zugreift. Arbeitet bidirektional. Mehrere Sprachen verfügbar, übersetzt unter anderem Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: iOS, Windows Phone, Android

Pons Advanced

Wörterbuch Deutsch – Englisch mit 315.000 Stichwörtern und Wendungen. Kopiert man in anderen Anwendungen unbekannte Vokabeln in die Zwischenablage, dann übersetzt Pons diese automatisch, wenn man die App vom Hintergrund in den aktiven Modus holt. Durch die Handschrifterkennung kann man auch Wörter mit dem Stift schreiben und dann die Übersetzung anzeigen lassen. Als kostenlose Version gibt es auch ein Online-Wörterbuch.

Preis: 19,99 Euro (Windows Phone), 21,99 (Android und iOS)

Betriebssystem: Windows Phone, Android, iOS

Mathematik, Naturwissenschaften, Formeln

My Script Calculator

Das Tool erkennt handschriftlich notierte Gleichungen, wandelt diese um und rechnet sie gleich aus.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: iOS

Wolfram Alpha

Die mathematische Suchmaschine Wolfram Alpha führt in die Welt des naturwissenschaftlichen Expertenwissens aus nahezu allen Disziplinen, von Mathematik und Physik über Chemie und Maschinenbau bis hin zu Geologie und Geschichte. Wobei die Orientierung an Algorithmen und Statistik dazu führt, dass Wolfram Alpha keine langen Texte anzeigt, sondern Statistiken, Grafiken und Diagramme, also alles, was sich irgendwie aus Zahlen generieren lässt.

Preis: 2,99 Euro

Betriebssystem: Android, iOS, Windows Phone,

Photo Math Apps

Raffinierte App, bei der Smartphone-Kamera und Rechentool zusammenspielen. Mit der Kamera kann man Gleichungen oder Formeln fotografieren, diese werden von der App erkannt und dann die Lösung berechnet. Daneben gibt es Features wie Formelrechner und Taschenrechner.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Android

Photo Math

Kombiniert die Digicam des Smartphones mit einem Taschenrechner. Der Nutzer macht ein Foto von der Gleichung, die App erkennt diese und präsentiert die Lösung. Erkennt bisher nur relativ einfache Gleichungen.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Windows Phone

Formulas Lite

Formelsammlung aus Mathematik, Physik und Chemie mit wissenschaftlichem Taschenrechner.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Android

Formelsammlung Mathematik Pro

Schnörkelloses Tool. Präsentiert Formeln aus Algebra, Analysis, Geometrie, Trigonometrie, Analytische Geometrie und Logik.

Preis: 1,99 Euro

Betriebssystem: Android

Calculator of Formula

Wissenschaftlicher Taschenrechner mit grafischen Darstellungen.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Windows Phone

Real Calc Plus

Wissenschaftlicher Taschenrechner mit allen Schikanen und Hilfefunktion.

Preis: 2,49 Euro

Betriebssystem: Android

Formelsammlung

Mathematik-Formelsammlung mit mehr als 150 Folien, auf denen jeweils Formeln samt Erklärungen und Beispielen präsentiert werden.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Windows Phone

Sonstige Tools

Remember The Milk

To-do-Liste mit Online-Synchronisierungs-Funktion. Deshalb mit jedem Gerät abrufbar.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Android

To-do Today

Simple To-do-Liste mit übersichtlicher Darstellung und großen Schrifttypen.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Windows Phone

Erinnerungen

To-do-Liste, die sich mit Notizen verbinden lässt. Eignet sich auch für die Planung einfacher Projekte.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Windows Phone

Anki Droid Karteikarten

Karteikarten-App, in die neben Texten auch Sounds und Bilder eingebaut werden können. Statistiken zeigen den Lernfortschritt an.

Betriebssystem: Android

Preis: kostenlos

Diktiergerät

Stimmenaufnahme-App mit hoher Audioqualität (44,1 KHz Abtastrate).

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Windows Phone

Smart Voice Recorder

Aufnahme-App mit vielen Einstellmöglichkeiten. Damit könnte man beispielsweise Vorlesungen aufnehmen. Variable Abtastrate, einstellbare Mikrofon-Empfindlichkeit.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Android

Audio Memos

Diktiergerät für das iPhone. Die Aufnahmen lassen sich editieren oder mit Lesezeichen versehen. Aufnahme in mehreren Qualitätsstufen.

Preis: kostenlos (Basisversion)

Betriebssystem: iOS

Mensa Speiseplan

Bietet den Mensa-Plan zahlreicher deutscher Unis, dazu Studentenjobs, Veranstaltungs-Tipps, Bibliothek-Öffnungszeiten, Wohnangebote, Infos, zu Studentenrabatt und weitere Campus-Infos.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Android

Mensa

Zeigt die Speisepläne von mehr als 300 Mensen in Deutschland.

Preis: kostenlos

Betriebssystem: Windows Phone

